В Калининграде
В Калининграде
+1 °C
днем
-2 °C
ночью
29 января 2017 г. 17:12
48 139 пользователей
за 24 часа на сайте
59.81 -0.63
Курс ММВБ на 29 января 2017, 17:00
64.0 -0.6
Курс ММВБ на 29 января 2017, 17:00
14.83 0.0
Курс ЦБ на 30 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Директор "Немецко-русского дома" опроверг информацию о его закрытии

28 января 201714:30
  3142 3
  • Фото с сайта "Немецко-русского дома"
Фото с сайта "Немецко-русского дома"
Директор калининградской ассоциации "Культурно-образовательный центр "Немецко-Русский дом" Андрей Портнягин опроверг сообщение о закрытии организации. Об этом он заявил корреспонденту Клопс.Ru в субботу, 28 января.
 
Портнягин пояснил, что вся актуальная информация размещена на сайте "Немецко-русского дома", и что сделанное ранее руководителем клуба российских немцев НРД Миной Валл заявление в социальных сетях не является достоверным.
 
"Она никогда не работала в "Немецко-русском доме". Только вела клуб. Поэтому, она не может давать какие-либо комментарии на эту тему. Структура сейчас находится на стадии реорганизации, и это - самая последняя и актуальная информация", - рассказал директор ассоциации.
 
На данный момент на сайте "Немецко-русского дома" размещено следующее сообщение: "Мы находимся в стадии реорганизации. Как только она закончится, мы сообщим об этом всем заинтересованным лицам".
 
В пятницу, 27 января, руководитель клуба российских немцев НРД Мина Валл на своей странице в Facebook сообщила о закрытии "Немецко-русского дома".
 
В апреле прошлого года Управление Министерства юстиции и суд признали калининградскую организацию "Немецко-Русский дом" иностранным агентом.
 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Ситуация вокруг "Немецко-русского дома"»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t927

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

3 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
felix
Malihka Malihka #
28 января 201722:48
СНЕСТИ  ЭТОТ  ГАДЮШНИК  И  ВОССТАНОВИТЬ  ПАРК  ДЛЯ ГРАЖДАН !
Ответить Цитировать
C-500
C-500 #
09:26
Немецко-русский дом построен так что не повреждено ни одно дерево в парке,а вот когда строили жилые дома , тогда парку досталось по-полной! Спасибо и Савенко и Бооссу. И кампания-застройщик  уже и не  думает ни чистить и облагораживать пруд,а как красиво все было на картинках-опять дольщиков "развели"!
Ответить Цитировать
YuryOld
YuryOld #
28 января 201723:46
И чем-же Вам не угодили? 
Ответить Цитировать

Новости по теме Ситуация вокруг "Немецко-русского дома"

Фото новости
В Калининграде закрылся "Немецко-русский дом" (дополнено)
28 января 201710:20
  11180 3

Главные темы дня

"Я уже с богом целовался": калининградский рыбак рассказал, как друг спас ему жизнь, нырнув под лёд
27 января 201717:49
  17032 29
"Я уже с богом целовался": калининградский рыбак рассказал, как друг спас ему жизнь, нырнув под лёд
Депутат Сейма Литвы предложил забрать Калининградскую область у России
Фото горячей новости
28 января 201717:59
  25443 34
В Калининграде закрылся "Немецко-русский дом" (дополнено)
Фото горячей новости
28 января 201710:20
  11201 3
Очевидцы: в Калининграде из реки Преголя достали тело мужчины (дополнено)
Фото горячей новости
27 января 201721:22
  20292 0
Детский омбудсмен о Камилле Мухитдиновой: Мама считает, что в пропаже виноваты соцсети
Фото горячей новости
27 января 201716:55
  12613 5

Лента новостей

Картинка
ОАЭ станут выдавать россиянам визы на въезде в страну
16:55
  100 0
Картинка
Горбачёв заявил, что Путин и Трамп должны предотвратить ядерную войну
15:50
  444 1
Картинка
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
15:30
  1212
Картинка
Корабли Балтфлота вернулись в Балтийск из Средиземного моря
15:11
  670 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
зампред регионального отделения Ассоциации юристов России
Прилипалы со значками: про "молодёжных политиков" в Калининграде
  6581 1
Фото автора
Анна Новицкая
журналист
Один раз не...: как власти оправдывают домашнее насилие
  2291 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo