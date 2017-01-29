Директор "Немецко-русского дома" опроверг информацию о его закрытии

Директор калининградской ассоциации "Культурно-образовательный центр "Немецко-Русский дом" Андрей Портнягин опроверг сообщение о закрытии организации. Об этом он заявил корреспонденту Клопс.Ru в субботу, 28 января.

Портнягин пояснил, что вся актуальная информация размещена на сайте "Немецко-русского дома", и что сделанное ранее руководителем клуба российских немцев НРД Миной Валл заявление в социальных сетях не является достоверным.

"Она никогда не работала в "Немецко-русском доме". Только вела клуб. Поэтому, она не может давать какие-либо комментарии на эту тему. Структура сейчас находится на стадии реорганизации, и это - самая последняя и актуальная информация", - рассказал директор ассоциации.

На данный момент на сайте "Немецко-русского дома" размещено следующее сообщение: "Мы находимся в стадии реорганизации. Как только она закончится, мы сообщим об этом всем заинтересованным лицам".

В пятницу, 27 января, руководитель клуба российских немцев НРД Мина Валл на своей странице в Facebook сообщила о закрытии "Немецко-русского дома".