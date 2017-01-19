Минздрав собирается ограничить рекламу колбасы и сладостей

В Минздраве РФ хотят ограничить время телевизионной рекламы колбасных и шоколадных изделий, а также газировки и другой пищи, которую принято считать вредной. Как пишет РИА "Новости" , такое предложение внесено в стратегию формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), проект которой опубликован на сайте профилактической медицины Минздрава России.



"Законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия), а также введение акцизов на сладкие газированные напитки, фастфуд и шоколадные батончики", — сообщается в документе.



В Минздраве обеспокоены тем, что россияне не учитывают количества съеденной поваренной соли, сахара, транс-изомеров жирных кислот и насыщенных животных жиров. В ведомстве считают, что мер по ограничению продажи сладкой газировки и чипсов рядом с образовательными учреждениями недостаточно.



Инициаторы считают, что стоит в принципе запретить рекламу целого ряда продуктов, польза для здоровья или лечебные свойства которых объективно не доказаны.