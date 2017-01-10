C марта картинки на сигаретных пачках станут ещё страшнее

С 17 марта на пачках сигарет появятся новые картинки, которые, по задумке разработчиков, точно должны отучить курильщиков от вредной привычки. Об этом сообщает "Российская газета".

Планируется, что на изображениях в грязно-коричневом цвете будут показаны органы человека, поражённые различными заболеваниями из-за курения. Надпись с предупреждением теперь будет занимать половину стороны пачки.

Кроме того, на новых упаковках будет запрещено указывать количество никотина и смол, чтобы курильщики не обманывали себя тем, что есть более вредные и менее вредные сигареты.