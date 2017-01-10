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Главная Новости Общество

C марта картинки на сигаретных пачках станут ещё страшнее

21:53
  860 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
С 17 марта на пачках сигарет появятся новые картинки, которые, по задумке разработчиков, точно должны отучить курильщиков от вредной привычки. Об этом сообщает "Российская газета".
 
Планируется, что на изображениях в грязно-коричневом цвете будут показаны органы человека, поражённые различными заболеваниями из-за курения. Надпись с предупреждением теперь будет занимать половину стороны пачки.
 
Кроме того, на новых упаковках будет запрещено указывать количество никотина и смол, чтобы курильщики не обманывали себя тем, что есть более вредные и менее вредные сигареты.
 
Ранее сообщалось, что Минздрав России предложил лечить курильщиков от их зависимости в рамках системы обязательного медицинского страхования, а также запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
23:00
Если спортзалы, фитнес-центры, например с помощью гос.дотаций сделать бесплатными или с символической оплатой..........Хотя бы для молодых людей до 30-ти лет....
Это бы принесло более ощутимый результат, чем практика нанесения ужастиков на пачках.
О здоровье нации надо думать,
Необходимо этому вопросу уделять серьёзное внимание!
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