В России планируют лечить зависимость от табака по полисам ОМС

В России курильщиков будут лечить от их зависимости в рамках системы обязательного медицинского страхования. Как сообщают "Известия" , данная мера по борьбе с курением предусмотрена в новой антитабачной концепции, которую разработал Минздрав.

Предполагается, что зависимость от табака будут лечить в поликлиниках, а лекарства по борьбе с ней включат в список жизненно важных лекарств. Авторы концепции уверены, что большинство курильщиков не могут самостоятельно побороть свою зависимость. Доступная медицинская помощь, как ожидается, снизит уровень потребления в стране табачной продукции.