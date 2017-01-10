В России планируют лечить зависимость от табака по полисам ОМС
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В России курильщиков будут лечить от их зависимости в рамках системы обязательного медицинского страхования. Как сообщают "Известия"
, данная мера по борьбе с курением предусмотрена в новой антитабачной концепции, которую разработал Минздрав.
Предполагается, что зависимость от табака будут лечить в поликлиниках, а лекарства по борьбе с ней включат в список жизненно важных лекарств. Авторы концепции уверены, что большинство курильщиков не могут самостоятельно побороть свою зависимость. Доступная медицинская помощь, как ожидается, снизит уровень потребления в стране табачной продукции.
Напомним, антитабачная концепция рассчитана до 2022 года. В документе, в частности, предлагается запретить
продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года.
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