"Известия": Минздрав предложил запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года
В министерстве здравоохранения России придумали новый способ борьбы с табакокурением. По данным "Известий"
, в ведомстве предложили запретить продажу сигарет людям, которые родились после 2014 года. Инициатива исходит от главы Минздрава Вероники Скворцовой. Предполагается, что граждане страны 2015 года рождения и позже не смогут покупать табачную продукцию даже после достижения ими совершеннолетия.
Данная мера предусмотрена в рамках антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года. Основная её цель — снижение уровня потребления табака среди населения до 25% к 2025 году. По данным издания, в Минздраве рассказали, что уже разослали разработанный документ в ряд федеральных ведомств.
Отмечается, что новая концепция также предусматривает полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, в автомобильном транспорте, а также на остановках общественного транспорта и вблизи них.
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