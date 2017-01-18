Минздрав РФ предлагает запретить продажу спиртного лицам моложе 21 года

Министерство здравоохранения России разработало проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года, в котором предлагается ввести запрет на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на данный момент россияне могут покупать алкоголь уже с 18 лет. Кроме того, в рамках стратегии Минздрав предлагает ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.

По мнению разработчиков стратегии, эти ограничения позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.