РПЦ призвала россиянок не публиковать фотографии с крещенских купаний

В РПЦ призвали женщин не публиковать свои фотографии после совершения омовения на Крещение Господне. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

С таким призывом к россиянкам обратился протоиерей, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала "Богослов.ру" Павел Великанов.

"Хотелось бы призвать любых пользователей социальных сетей помнить о том, что если мы за всякое праздное слово дадим ответ, то тем более мы дадим ответ за неправильные, смущающие и соблазняющие изображения, которые мы публикуем в социальных сетях". Священник напомнил, что соблазнение — это грех, а изображения женщин в купальниках искушают мужчин.