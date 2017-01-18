РПЦ призвала россиянок не публиковать фотографии с крещенских купаний
В РПЦ призвали женщин не публиковать свои фотографии после совершения омовения на Крещение Господне. Об этом сообщает
агентство городских новостей "Москва".
С таким призывом к россиянкам обратился протоиерей, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала "Богослов.ру" Павел Великанов.
"Хотелось бы призвать любых пользователей социальных сетей помнить о том, что если мы за всякое праздное слово дадим ответ, то тем более мы дадим ответ за неправильные, смущающие и соблазняющие изображения, которые мы публикуем в социальных сетях". Священник напомнил, что соблазнение — это грех, а изображения женщин в купальниках искушают мужчин.
Великанов напомнил также, что традиция омовения не имеет прямого отношения к самому празднику Крещения. Напомним, в Калининградской области будет оборудовано
21 место для совершения омовения.
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