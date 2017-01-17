МЧС опубликовало полный список мест для крещенских купаний в Калининградской области

В Калининградской области на Крещение будет оборудовано 21 место, где граждане смогут совершить обряд омовения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



1. г. Зеленоградск: променад у гостиницы "Самбия".

2. г. Пионерский, набережная у порта.

3. г. Янтарный, озеро "Янтарное".

4. Светловский ГО, пос. Ижевское, г-ца "Славянский двор".

5. Черняховский МР, пос. Свобода, пруд.

6. г. Гусев, ул. Школьная, д. 1, место слияния рек Писса и Красная.

7. г. Черняховск, ул. Ленинградская, святой источник.

8. г. Озерск, Заречный парк, река Анграпа.

9. Нестеровский р-н, пос. Пригородное, пруд.

10. Нестеровский р-н, пос. Лесистое, озеро Рыбное.

11. Правдинский р-н, пос. Железнодорожный, озеро.

12. Гвардейский р-н, пос. Ровное, карьер.

13. г. Полесск, ул. Заводская, река Дейма.

14. Славский МР, Свято-Елисаветинский женский монастырь, пос. Приозерье.

15. г. Калининград, Тенистая аллея, д. 39б.

16. г. Балтийск, городской пляж.

17. г. Калининград: озеро Пелавское.

18. г. Калининград: монастырь Святой Елисаветы, г. Калининград, ул. Полецкого, д. 24.

19. г. Калининград: приход преподобного Сергия Радонежского, г. Калининград, пл. Калинина, д. 2.

20. г. Калининград: храм преподобного Герасима Болдинского, г. Калининград, ул. Колхозная, д. 41.

21. г. Багратионовск, озеро Варшкайты (Полковое).



На местах будут дежурить медики и сотрудники МЧС, а также будут оборудованы палатки для переодевания и организована раздача горячего чая.

Ведомство напоминает, что перед погружением в ледяную воду ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Тело рекомендуется смазать кремом или маслом, чтобы не принести вреда коже, снимать одежду надо постепенно, чтобы не переохладиться, а в воде можно находиться не более одной-двух минут. Выйдя, необходимо хорошо растереться полотенцем и поспешить к костру или в тёплое помещение, а также выпить стакан горячего чаю.