МЧС опубликовало полный список мест для крещенских купаний в Калининградской области

В Калининградской области на Крещение будет оборудовано 21 место, где граждане смогут совершить обряд омовения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
1. г. Зеленоградск: променад у гостиницы "Самбия".
2. г. Пионерский, набережная у порта.
3. г. Янтарный, озеро "Янтарное".
4. Светловский ГО, пос. Ижевское, г-ца "Славянский двор".
5. Черняховский МР, пос. Свобода, пруд.
6. г. Гусев, ул. Школьная, д. 1, место слияния рек Писса и Красная.
7. г. Черняховск, ул. Ленинградская, святой источник.
8. г. Озерск, Заречный парк, река Анграпа.
9. Нестеровский р-н, пос. Пригородное, пруд.
10. Нестеровский р-н, пос. Лесистое, озеро Рыбное.
11. Правдинский р-н, пос. Железнодорожный, озеро.
12. Гвардейский р-н, пос. Ровное, карьер.
13. г. Полесск, ул. Заводская, река Дейма.
14. Славский МР, Свято-Елисаветинский женский монастырь, пос. Приозерье.
15. г. Калининград, Тенистая аллея, д. 39б.
16. г. Балтийск, городской пляж.
17. г. Калининград: озеро Пелавское.
18. г. Калининград: монастырь Святой Елисаветы, г. Калининград, ул. Полецкого, д. 24.
19. г. Калининград: приход преподобного Сергия Радонежского, г. Калининград, пл. Калинина, д. 2.
20. г. Калининград: храм преподобного Герасима Болдинского, г. Калининград, ул. Колхозная, д. 41.
21. г. Багратионовск, озеро Варшкайты (Полковое).
На местах будут дежурить медики и сотрудники МЧС, а также будут оборудованы палатки для переодевания и организована раздача горячего чая.
Ведомство напоминает, что перед погружением в ледяную воду ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Тело рекомендуется смазать кремом или маслом, чтобы не принести вреда коже, снимать одежду надо постепенно, чтобы не переохладиться, а в воде можно находиться не более одной-двух минут. Выйдя, необходимо хорошо растереться полотенцем и поспешить к костру или в тёплое помещение, а также выпить стакан горячего чаю.
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