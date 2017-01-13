Россельхознадзор не исключает запрета на поставки живой птицы и яиц из Евросоюза
Глава Россельхознадзора Алексей Алексеенко не исключил того, что может быть введён запрет на ввоз из стран Евросоюза, в том числе Польши, живой птицы, изделий из неё, а также яиц. Об этом сообщает "Российская газета"
.
Причиной, по словам чиновника, является распространение птичьего гриппа в указанных странах. В зоне особенного риска — Германия, Австрия, Франция.
Ранее ведомство ограничило
ввоз птицы из ряда регионов Германии, Польши, Венгрии и Швеции.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.