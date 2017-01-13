В Калининграде
В Калининграде
+1 °C
днем
-1 °C
ночью
13 января 2017 г. 17:41
74 816 пользователей
за 24 часа на сайте
59.44 +0.11
Курс ММВБ на 13 января 2017, 17:00
63.11 +0.1
Курс ММВБ на 13 января 2017, 17:00
14.43 +0.04
Курс ЦБ на 14 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Россельхознадзор не исключает запрета на поставки живой птицы и яиц из Евросоюза

17:38
  31 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Глава Россельхознадзора Алексей Алексеенко не исключил того, что может быть введён запрет на ввоз из стран Евросоюза, в том числе Польши, живой птицы, изделий из неё, а также яиц. Об этом сообщает "Российская газета"

Причиной, по словам чиновника, является распространение птичьего гриппа в указанных странах. В зоне особенного риска — Германия, Австрия, Франция.

Ранее ведомство ограничило ввоз птицы из ряда регионов Германии, Польши, Венгрии и Швеции. 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Калининградцы зря потратились на общедомовые счётчики: пять новшеств в сфере ЖКХ
15:47
  4797 2
Калининградцы зря потратились на общедомовые счётчики: пять новшеств в сфере ЖКХ
В Минздраве рассказали, когда начнут решать вопрос с очередями в калининградских поликлиниках
Фото горячей новости
14:53
  1380 2
Ковшом и лопатой: какие калининградские улицы в пятницу очистят от снега (список)
Фото горячей новости
14:52
  1064 0
Эксклюзив для калининградских предпринимателей: Клопс.Ru предлагает выгодное размещение на сайте
Фото горячей новости
14:50
  1313 0
При пожаре в посёлке Маяковское под Гусевом погибли двое детей
Фото горячей новости
14:28
  4434 1

Лента новостей

Картинка
Суд вернул жильцам калининградской многоэтажки 76 подвалов, проданных без их ведома
17:39
  30 0
Картинка
Россельхознадзор не исключает запрета на поставки живой птицы и яиц из Евросоюза
17:38
  31 0
Картинка
В Минздраве порекомендовали калининградцам чаще жаловаться в территориальный фонд ОМС
17:25
  114 0
Картинка
В связи с гибелью детей в Гусеве на два дня отменены праздничные мероприятия
17:24
  196 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  17061 11
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  6194 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo