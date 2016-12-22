Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ряда регионов Германии, Польши, Венгрии и Швеции

Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз птицы из некоторых регионов Германии, Польши, Венгрии и Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.



С 17 декабря запрещён ввоз живой птицы и мяса птицы, изделий из него, а также яиц с территории Любуского воеводства Польши из-за зафиксированных вспышек птичьего гриппа. С этого же дня нельзя ввозить продукты из шведской провинции Скане.



Помимо этого, с 16 декабря был временно ограничен ввоз в РФ мяса птицы с территории района Фехта федеральной земли Нижней Саксонии Германии — также из-за очага птичьего гриппа.



По этой же причине временно нельзя ввозить в Россию птицу с территории медье Бач-Кишкун, Чонград, Яс-Надькун-Сольнок Венгрии.



Запрещено даже провозить птицу из этих регионов транзитом по территории России.