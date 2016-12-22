Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ряда регионов Германии, Польши, Венгрии и Швеции
Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз птицы из некоторых регионов Германии, Польши, Венгрии и Швеции. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
С 17 декабря запрещён ввоз живой птицы и мяса птицы, изделий из него, а также яиц с территории Любуского воеводства Польши из-за зафиксированных вспышек птичьего гриппа. С этого же дня нельзя ввозить продукты из шведской провинции Скане.
Помимо этого, с 16 декабря был временно ограничен ввоз в РФ мяса птицы с территории района Фехта федеральной земли Нижней Саксонии Германии — также из-за очага птичьего гриппа.
По этой же причине временно нельзя ввозить в Россию птицу с территории медье Бач-Кишкун, Чонград, Яс-Надькун-Сольнок Венгрии.
Запрещено даже провозить птицу из этих регионов транзитом по территории России.
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