Правительство: мусоросжигающий завод появится в Калининградской области не в этом году

В 2017 году в Калининградской области не построят мусоросжигающий завод, однако начнётся реализация проекта по глубокой сортировке отходов. Об этом журналистам во время рабочего выезда в посёлок имени А. Космодемьянского рассказал врио заместителя председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков в пятницу, 13 января.



"Мы прежде всего говорим о сортировке, а потом уже о глубоком пиролизе — это поэтапный проект. В этом году мусоросжигающий завод не появится, однако будет начат проект, который сначала начинается с глубокой сортировки, а потом уже глубокий пиролиз — собственно говоря, сжигание", — отметил Шендерюк-Жидков.



Врио губернатора Антон Алиханов отметил, что сортировка Врио губернатора Антон Алиханов отметил, что сортировка позволит отправлять на вторичную переработку до 30 процентов отходов. При этом саму идею сжигания мусора региональные власти планируют обсудить с общественностью.



"Существует очень много разных подходов, как именно утилизировать мусор. И нам бы хотелось, чтобы консенсуальное решение принимали, чтобы нам не задавали вопросов, почему мы именно такой метод утилизации выбрали", — добавил Алиханов.