Правительство: мусоросжигающий завод появится в Калининградской области не в этом году
В 2017 году в Калининградской области не построят мусоросжигающий завод, однако начнётся реализация проекта по глубокой сортировке отходов. Об этом журналистам во время рабочего выезда в посёлок имени А. Космодемьянского рассказал врио заместителя председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков в пятницу, 13 января.
"Мы прежде всего говорим о сортировке, а потом уже о глубоком пиролизе — это поэтапный проект. В этом году мусоросжигающий завод не появится, однако будет начат проект, который сначала начинается с глубокой сортировки, а потом уже глубокий пиролиз — собственно говоря, сжигание", — отметил Шендерюк-Жидков.
Врио губернатора Антон Алиханов отметил, что сортировка позволит
отправлять на вторичную переработку до 30 процентов отходов. При этом саму идею сжигания мусора региональные власти планируют обсудить с общественностью.
"Существует очень много разных подходов, как именно утилизировать мусор. И нам бы хотелось, чтобы консенсуальное решение принимали, чтобы нам не задавали вопросов, почему мы именно такой метод утилизации выбрали", — добавил Алиханов.
Напомним, что идею строительства мусоросжигающего завода в Калининградской области глава региона озвучил
в эфире канала "Россия-24".
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