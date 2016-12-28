Алиханов о проблеме мусора в Калининградской области: Была мысль отправлять его в Швецию

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в эфире канала "Россия-24" рассказал о проблеме мусора в регионе.



"Нам мусор девать некуда", — констатировал он.



При этом глава региона отметил, что у властей есть намётки для решения указанной проблемы. В регионе планируется построить мусороперерабатывающий и мусоросжигательный заводы. В каком именно месте хотят их возвести — врио губернатора не уточнил.



"Очень интересен в этом плане опыт шведов. У нас даже была мысль отправить наш мусор туда", — сказал Алиханов. Он пояснил, что раньше шведы принимали мусор на свои перерабатывающие заводы и доплачивали за него, "а теперь доплачивают шведам". В пример он привёл Великобританию, которая направляет свои отходы в Швецию и платит за переработку.



Напомнил Алиханов и о планах рекультивации существующих полигонов ТБО. Он отметил, что на эти цели, в том числе из регионального бюджета, будут выделены немалые средства.