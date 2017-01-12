В Минтруде ответили на предложение Минздрава продлить курильщикам рабочий день
В Минтруде не поддержат предложение Минздрава продлить курильщикам рабочий день. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин, пишет РИА "Новости".
"Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства", — сказал он журналистам.
Ранее пресса сообщала, что в новой антитабачной концепции Минздрав предложил увеличить трудовой день курящих работников ровно настолько, сколько они тратят на перекуры.
Ранее исследование показало
, что выкуривающие по сигарете в час сотрудники ежегодно теряют 330 рабочих часов.
Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака, рассчитанной на ближайшие пять лет, предполагает ужесточить запрет на курение и даже запретить продажу сигарет родившимся после 2015 года. Кроме того, предполагается, что зависимость от табака будут лечить
в поликлиниках, а лекарства по борьбе с ней включат в список жизненно важных препаратов.
В Минздраве отмечали, что документ будет доработан с учётом позиций федеральных ведомств. Антитабачная концепция рассчитана до 2022 года. При этом уже с марта картинки на сигаретных пачках станут
ещё страшнее.
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