В Минтруде ответили на предложение Минздрава продлить курильщикам рабочий день

В Минтруде не поддержат предложение Минздрава продлить курильщикам рабочий день. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин, пишет РИА "Новости".



"Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства", — сказал он журналистам.



Ранее пресса сообщала, что в новой антитабачной концепции Минздрав предложил увеличить трудовой день курящих работников ровно настолько, сколько они тратят на перекуры.



Ранее исследование Ранее исследование показало , что выкуривающие по сигарете в час сотрудники ежегодно теряют 330 рабочих часов.



Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака, рассчитанной на ближайшие пять лет, предполагает ужесточить запрет на курение и даже запретить продажу сигарет родившимся после 2015 года. Кроме того, предполагается, что зависимость от табака Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака, рассчитанной на ближайшие пять лет, предполагает ужесточить запрет на курение и даже запретить продажу сигарет родившимся после 2015 года. Кроме того, предполагается, что зависимость от табака будут лечить в поликлиниках, а лекарства по борьбе с ней включат в список жизненно важных препаратов.