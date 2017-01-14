От церкви до кинотеатра и лютеранской школы: история кирхи памяти Герцога Альбрехта. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Клопс.Ru продолжает спецпроект "Осколки Кёнигсберга" о приметах старого немецкого города, сохранившихся в Калининграде. Сегодняшняя наша прогулка пройдёт по тихому и уютному району Верхнего озера и его центральной улице — Тельмана. Во времена Кёнигсберга этот живописный район города носил красивое название Марауенхоф и славился большим числом богатых, роскошных вилл зажиточных горожан. Однако знаменит он был не только ими, но и красивой и величественной кирхой памяти Герцога Альбрехта. Об истории этого района, самой кирхе и её судьбе мы сейчас вам и расскажем.

Кирха памяти Герцога Альбрехта — Herzog Albrecht Gedachtniskirche

Первое название до 1930-х годов: Новая Трагхаймская кирха Марауенхоф.

Время строительства: 1911—1913 годы.



Адрес расположения: Königsberg, König-Ottokar-Platz (позднее Bismarckplatz), Herzog-Albrecht-Allee / Ernst-Wichert-Straße — Калининград, район кругового кольца, на пересечении ул. Тельмана / ул. Гоголя.



Архитекторы: Х. Маттар и О. Шелер.

Историческая справка



В 1605 году некий богатый горожанин по фамилии Мараун приобрёл Лёбенихтское городское имение в лесу у Верхнего пруда в качестве садового имения и гостевого дома. В последующем оно получило название Марауненхоф (Maraunenhof). Сам исторический район возник в начале XX века — после того как в 1906 году старые вальные укрепления у башни Врангеля утратили своё военное значение и были проданы военным ведомством городу. Затем укрепления были частично снесены.



В дальнейшем здесь была проложена дорога в новый городской район быстро растущего Кёнигсберга. В 1910 году в городе было организовано сообщение на моторных лодках "Анита" и "Доротея" от южной до северной стороны только что построенной Oberteichufer (ныне улица Верхнеозёрная) на Верхнем пруду. Переправа продействовала всего два года. А в 1911 году новый район Марауненхоф стал предместьем Кёнигсберга и началась его активная городская застройка.



Сам Марауненхоф был живописно расположен на западном берегу Верхнего пруда и массово застраивался частными виллами богатых и знатных горожан. Этот тип городской застройки Кёнигсберга очень напоминал другой район города-сада — Амалиенау (Amalienau). Однако виллы Марауненхофа были в большинстве своём более скромными и не такими помпезными, как в Амалиенау. Сами виллы строились в популярном в то время югендстиле, а также в стиле, имитирующем архитектуру сельского дома. Городская застройка района Марауненхоф велась акционерным обществом "Обертайх-Марауненхоф" (Königsberger Terrain-Aktien-Gesellschaft Oberteich-Maraunenhof). Во время налёта английской авиации в 1944 году и штурма Кёнигсберга в 1945 году основная застройка сильно пострадала, но всё-таки большая часть немецких вилл сохранилась до наших дней.



Строительное описание



Когда началась активная застройка пригорода Марауненхофа (Maraunenhof, ныне район улицы Тельмана (Herzog-Albrecht-straße)), жители нового района стали остро нуждаться в сооружении, в котором можно было молиться и посещать религиозные службы. Ближайшая к данному району евангелическая церковь — Альт-Россгартенская кирха — находилась на очень внушительном расстоянии от этой местности. Поэтому назрел вопрос строительства собственной кирхи в районе Марауенхоф, где бы местные жители смогли свободно общаться с Богом.



Кирха памяти Герцога Альбрехта, или Новая Трагхаймская кирха Марауенхоф, была заложена 19 мая 1911 года на площади Короля Оттокара (König-Ottokar-platz — сейчас это круговое кольцо участка улицы Тельмана). Освящение и открытие состоялось 12 января 1913 года. Строительством руководили архитекторы Хайнрих Маттар и Отто Шелер. Кирха была возведена в романском стиле и имела крупную шестиэтажную крышу. Интересно отметить, что это была единственная кирха Кёнигсберга, построенная в романском стиле. Она имела форму четырёхугольника, с одной главной башней с лицевой стороны, первый этаж которой венчали куполообразные порталы входных проёмов в саму кирху. По сторонам от главной башни находились две башенки меньших размеров, как бы приклеенные по бокам от центральной. Входной портал башни венчало округлое окно с красивым орнаментом. В районе четвёртого этажа башни, в правом углу, находились большие овальные часы, которые были дублированы на её боковой стороне. Верх башни завершала отдельная конусообразная крыша, покрытая керамической черепицей и двумя шпилями, на одном из которых красовался большой христианский крест. Основная часть здания была представлена вытянутым центральным нефом, посередине поделённым двумя боковыми треугольными порталами с округлыми оконными проёмами. Оканчивалось здание полукруглой стеной с двумя боковыми башенками по бокам от неё и серией горизонтальных проёмов на верхней части. Основную части кирхи венчала массивная вальмовая крыша, покрытая красной клинкерной черепицей.

Внутри кирхи над алтарём воздвигли впечатляющее распятие, справа и слева от него — бронзовые фигуры святого Иоанна и святого Павла в натуральную величину. Долгое время кирха относилась к Трагхаймской общине (она находилась несколько южнее) и называлась Новой Трагхаймской. В 1930-х годах была переименована в кирху памяти герцога Альбрехта. Кроме этого, иногда среди самих горожан церковь называли кирхой короля Оттокара (König-Ottokar-kirche) — видимо, по причине своего расположения на одноимённой площади.

Во время штурма Кёнигсберга 6—9 апреля 1945 года в районе расположения кирхи сильных боёв не было, поэтому здание осталось практически целым, за исключением осыпавшейся черепицы. По окончании войны использовалась немецким населением для ведения церковной службы (с разрешения советской власти). После депортации немецкого населения кирха была внутри разграблена и заброшена. Продолжительное время она никак не использовалась и со временем кирха стала разрушаться. Затем появился проект, предусматривающий реконструкцию кирхи под кинотеатр, а на башне планировалось установить групповую скульптуру крестьянки и рабочего. Но проекту так и не суждено было реализоваться.



История варварской "реконструкции" кирхи памяти Герцога Альбрехта



Уцелевшее во время войны здание в конце 1950-х годов решили приспособить под кинотеатр, пристроив к романскому зданию конструктивистский портик и водрузив на башню огромную скульптуру рабочего и колхозницы, которые должны были возвышаться более чем на сорок метров над городом. Реконструкцию начали, снесли романский портал и пристроили колоннаду, но дальше этого дело не пошло, и кирха в конечном итоге была полностью, под основание, снесена.

Послевоенная судьба кирхи



Из-за отсутствия надлежащего ухода и ремонта здание стало разрушаться, а в стоящем метрах в десяти от него общинном церковном доме впоследствии был открыт кинотеатр "Ленинград" (здание справа от самой кирхи). До середины 1960-х годов башня кирхи возвышалась над панорамой этого района — и её было видно даже из центра города. В конце 1960-х годов, когда её состояние признали аварийным, кирху стали разбирать на кирпич, а в 1970 году она была взорвана и в 1972 году окончательно снесена.



На месте, где располагалась кирха, сейчас проложены трамвайные пути бывшего трамвайного маршрута №1. Сегодня на месте одного из зданий прихода, где ранее располагался кинотеатр "Ленинград", находится детская музыкальная школа имени Гофмана. Осенью 2010 года это здание снова было передано РПЦ.

Послесловие от автора



Напоследок хочется заметить, что судьба многих зданий Кёнигсберга в их послевоенный период была отдана на откуп местным градоначальникам. Части зданий в итоге повезло: их восстановили, некоторые даже почти в первозданном виде, но большинство всё-таки постигла куда более прозаичная участь: их просто сравняли с землёй под основание. Та же история случилась и с кирхой, о которой я вам сейчас рассказал. Хотя сама война её пощадила, как бы подарив красивейшее послевоенное архитектурное наследие городу, в итоге оно оказалось никому не нужным. Я даже бы согласился и на огромную скульптуру рабочего и колхозницы, лишь бы сохранить саму кирху, пусть и изменённом виде, но — не судьба...