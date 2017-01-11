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Телеканал WBC снял фильм о подготовке Калининградской области к ЧМ-2018 (видео)

15:16
  1344 1
  • Кадр видеозаписи
Кадр видеозаписи
Российский телеканал WBC снял и разместил видеофильм "Дорога к мундиалю" о том, как Калининградская область готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В 25-минутном ролике показаны виды города и Куршской косы, рассказывается немного из истории кёнигсбергского и калининградского футбола. На экране появляются главный тренер ФК "Балтика" Игорь Захаряк, врио зампреда правительства региона Александр Рольбинов, замдиректора по научной работе Музея янтаря Ирина Торопова, гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. Фильм рассказывает и о строительстве стадиона на острове, и о реконструкции дорог в области, и о гостиницах, в которых смогут остановиться болельщики.

По словам главы ФИФА Джанни Инфантино, подготовка к чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций — 2017 в России идёт по плану и, хотя есть пара настораживающих вопросов, в Международной федерации футбола уверены: всё будет хорошо. 
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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