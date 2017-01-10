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Эксперт предложил задействовать военный аэродром в Калининграде для пассажирских самолётов

15:17
  740 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Председатель Общества защиты прав пассажиров Кирилл Янков предложил использовать в Калининграде военный аэропорт для гражданских бортов в моменты, когда из-за чрезвычайных ситуаций блокирована единственная взлётно-посадочная полоса в Храброво. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Комментируя инцидент с самолётом авиакомпании "Аэрофлот", который после аварии при посадке удалось эвакуировать только через полтора дня, эксперт сказал: "То, что в аэропорту не было своей техники для эвакуации, может быть, и нормально. Ненормально, что такая ситуация происходит в обособленном регионе страны, где нет запасных аэропортов".

Янков напомнил, что при ЧП в Храброво из-за наличия всего одной ВПП оказалась парализована работа всей воздушной гавани. Он подчеркнул, что в обособленных регионах такого происходить не должно.

"Целесообразно, чтобы в случае происшествий в калининградском аэропорту к приёму гражданских самолётов подключался военный аэродром города", — сказал Янков.

Напомним, 3 января самолёт компании "Аэрофлот" при посадке в Храброво выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно удалось эвакуировать только вечером 4 января. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного управления проводят проверку.

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