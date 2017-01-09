Россельхознадзор готов снять ограничения на импорт шпрот из Прибалтики

Россельхознадзор готов разрешить ввоз в страну шпрот из Прибалтики. Речь идёт о снятии части ограничений на поставки шпрот в 2017 году. О планах ведомства сообщил помощник руководителя Алексей Алексеенко.



Как пишет Как пишет "Лента.Ru ", Россельхознадзор ожидает от представителей стран Прибалтики предложений по возобновлению поставок вместе с гарантиями, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены.



Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило своё решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Так, в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген бензапирен.



В том же году руководство Роспотребнадзора и министр земледелия Латвии Янис Дуклавс В том же году руководство Роспотребнадзора и министр земледелия Латвии Янис Дуклавс обсудили условия возврата латвийских шпрот на российский рынок.