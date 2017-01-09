Россельхознадзор готов снять ограничения на импорт шпрот из Прибалтики
Россельхознадзор готов разрешить ввоз в страну шпрот из Прибалтики. Речь идёт о снятии части ограничений на поставки шпрот в 2017 году. О планах ведомства сообщил помощник руководителя Алексей Алексеенко.
Как пишет "Лента.Ru
", Россельхознадзор ожидает от представителей стран Прибалтики предложений по возобновлению поставок вместе с гарантиями, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены.
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило своё решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Так, в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген бензапирен.
В том же году руководство Роспотребнадзора и министр земледелия Латвии Янис Дуклавс обсудили
условия возврата латвийских шпрот на российский рынок.
Тем временем, для российских рыбаков на Балтике в течении 2016 года планомерно увеличивали
квоты на вылов кильки и салаки. Летом сообщилось, что в Калининградской области начнут производить
в три раза больше шпрот, чем раньше.
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