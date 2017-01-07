"Храброво": аэропорт располагает достаточным количеством эвакуационной техники

В Калининградском аэропорте рассказали о состоянии взлётно-посадочной полосы в момент посадки самолёта компании "Аэрофлот", у которого подломилось шасси. Рассказали в "Храброво" о пострадавших, эвакуационной технике и о других подробностях инцидента. Письмо с информацией, подписанное гендиректором калининградского аэропорта Александром Корытным имеется в распоряжении редакции.



Аэропорт Калининград ("Храброво") располагает достаточным количеством специальной эвакуационной техники. Однако ввиду особой сложности случая было принято решение о привлечении дополнительной спецтехники. Ввиду того, что аэропорт Калининград (Храброво) является аэродромом совместного базирования с авиацией Балтийского флота, вполне обосновано было привлечение дополнительной спецтехники Балтийского флота. Для проведения эвакуационных мероприятий была привлечена и техника сторонних организаций, имеющих договорные отношения с АО "Аэропорт "Храброво", ― написано в документе.



В "Храброво" рассказали, что уборка ВВП была произведена за восемь минут до посадки борта. Коэффициент сцепления поверхности покрытия полосы составил 0,32. В аэропорте отметили, что при существовавших в момент посадки самолёта условиях такой коэффициент является допустимым. Через 40 минут после посадки самолёты был произведён повторный замер коэффициента сцепления. Он составил 0,34.



В период закрытия аэропорта пассажирам задержанных и отмененных рейсов согласно авиационным правилам были предоставлены напитки и горячее питание, проводилось размещение в гостинице и трансфер, обеспечивалось пребывание пассажиров с детьми в комнате матери и ребенка. Для детей, находящихся в комнате матери и ребенка, было организовано дополнительное питание. В течение 05 января в аэропорту бесплатно работала основная парковка. В зале пассажирского терминала было обеспечено информирование пассажиров о задержках рейсов, ― отметили в калининградском аэропорте.



В "Храброво" также рассказали, что из-за инцидента никто из людей не пострадал. За медицинской помощью обратились один член экипажа и пять пассажиров. У четверых обратившихся было повышено артериальное давление, у одного зафиксировали ушиб колена, ещё у одного ― ушиб локтевого сустава.



Напомним, что 3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке Напомним, что 3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась стойка шасси. К утру сотрудники должны эвакуировать борт с взлётной полосы на стоянку. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились шестеро человек. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. В настоящее время аэпрорт работает в штатном режиме.