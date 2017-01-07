"Храброво": аэропорт располагает достаточным количеством эвакуационной техники

Аэропорт Калининград ("Храброво") располагает достаточным количеством специальной эвакуационной техники. Однако ввиду особой сложности случая было принято решение о привлечении дополнительной спецтехники. Ввиду того, что аэропорт Калининград (Храброво) является аэродромом совместного базирования с авиацией Балтийского флота, вполне обосновано было привлечение дополнительной спецтехники Балтийского флота. Для проведения эвакуационных мероприятий была привлечена и техника сторонних организаций, имеющих договорные отношения с АО "Аэропорт "Храброво", ― написано в документе.
В период закрытия аэропорта пассажирам задержанных и отмененных рейсов согласно авиационным правилам были предоставлены напитки и горячее питание, проводилось размещение в гостинице и трансфер, обеспечивалось пребывание пассажиров с детьми в комнате матери и ребенка. Для детей, находящихся в комнате матери и ребенка, было организовано дополнительное питание. В течение 05 января в аэропорту бесплатно работала основная парковка. В зале пассажирского терминала было обеспечено информирование пассажиров о задержках рейсов, ― отметили в калининградском аэропорте.
Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t888
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.