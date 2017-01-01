В России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста для госслужащих
С нового года вступил в силу закон, повышающий пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает "Российская газета".
Законопроект был принят
в апреле 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017-го. Теперь каждый год пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода. В итоге, женщины будут получать выплаты с 63 лет, а мужчины с 65.
Кроме того, раньше для получения пенсии нужен был стаж госслужбы не менее 15 лет. По новому закону он тоже начал прибавлять по полгода в год – и составит 20 лет.
При этом претендовать на пенсию госслужащего по-прежнему может только человек, уходящий на нее с работы в госведомстве.
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