В России вырос спрос на водку и упали продажи пива

Россияне покупают больше водки и меньше пива. О такой динамике продаж сообщает Интерфакс с ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с предыдущим годом доля водки за 11 месяцев повысилась с 38% до 38,6%. Всего с января по ноябрь россияне купилиболее 86 декалитров водки и ликёроводочных изделий.

Продажи пива за аналогичный период снизились, как и продажи вина, шампанского, коньяка и игристых вин.

Также Росстат сообщает о росте продаж напитков естественного брожения - сидра, пуаре, медовухи и других.