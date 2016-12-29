В России вырос спрос на водку и упали продажи пива
Россияне покупают больше водки и меньше пива. О такой динамике продаж сообщает
Интерфакс с ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с предыдущим годом доля водки за 11 месяцев повысилась с 38% до 38,6%. Всего с января по ноябрь россияне купилиболее 86 декалитров водки и ликёроводочных изделий.
Продажи пива за аналогичный период снизились, как и продажи вина, шампанского, коньяка и игристых вин.
Также Росстат сообщает о росте продаж напитков естественного брожения - сидра, пуаре, медовухи и других.
Калининградская статистика, которая приводилась ранее
, показывает другую картину: больше всего в этом году горожане употребили пива.
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