За 11 месяцев 2016 года калининградцы употребили 677 тыс. декалитров алкоголя

677,1 тысячи декалитров алкогольных напитков приобрели жители Калининградской области с начала 2016 года (с января по ноябрь). Как сообщает Калининградстат, водки было куплено 439 тысяч декалитров, вина — 497 тысяч.



Больше всего калининградцы употребляли в этом году пива — 3 439 тысяч декалитров.



Не так много калининградцы употребляют коньяка и ликёров. По данным Калининградстата, ликёро-водочных изделий было выпито лишь 63 тысячи декалитров, виски — всего 17 тысяч, коньяков и кальвадосов — 89,9 тысячи декалитров.