За 11 месяцев 2016 года калининградцы употребили 677 тыс. декалитров алкоголя
677,1 тысячи декалитров алкогольных напитков приобрели жители Калининградской области с начала 2016 года (с января по ноябрь). Как сообщает Калининградстат,
водки было куплено 439 тысяч декалитров, вина — 497 тысяч.
Больше всего калининградцы употребляли в этом году пива — 3 439 тысяч декалитров.
Не так много калининградцы употребляют коньяка и ликёров. По данным Калининградстата, ликёро-водочных изделий было выпито лишь 63 тысячи декалитров, виски — всего 17 тысяч, коньяков и кальвадосов — 89,9 тысячи декалитров.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре дали
пять советов, как выбрать к праздникам качественный алкоголь.
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