Эксперты выдвинули новую версию причин падения Ту-154 в море

По мнению экспертов, катастрофа Ту-154 под Сочи могла случиться из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. Об этом пишет РБК.
Напомним, ранее был расшифрован
бортовой речевой самописец разбившегося Ту-154, который потерпел крушение над Чёрным морем. На хорошо сохранившейся плёнке слышно восклицание одного из пилотов: "Закрылки, с*ка!" — а затем звучит крик: "Командир, падаем!".
Однако версию с закрылками отверг заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он подчеркнул, что в системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения.
"Если бы закрылки стали двигаться несинхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку", — заявил эксперт.
Заболотский считает, что катастрофа могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. По его словам, эти параметры на Ту-154 определяет система воздушных сигналов СВС-72, которая состоит из приёмников динамического и статического давления. Если в её работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего самолёта.
Напомним, на самолёте Ту-154, летевшем в Сирию и разбившемся 25 декабря в Чёрном море, находилось 92 человека. Среди них были артисты военного ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t884
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.