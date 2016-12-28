Эксперты выдвинули новую версию причин падения Ту-154 в море

По мнению экспертов, катастрофа Ту-154 под Сочи могла случиться из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. Об этом пишет РБК.



Напомним, ранее Напомним, ранее был расшифрован бортовой речевой самописец разбившегося Ту-154, который потерпел крушение над Чёрным морем. На хорошо сохранившейся плёнке слышно восклицание одного из пилотов: "Закрылки, с*ка!" — а затем звучит крик: "Командир, падаем!".



Однако версию с закрылками отверг заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он подчеркнул, что в системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения.



"Если бы закрылки стали двигаться несинхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку", — заявил эксперт.



Заболотский считает, что катастрофа могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. По его словам, эти параметры на Ту-154 определяет система воздушных сигналов СВС-72, которая состоит из приёмников динамического и статического давления. Если в её работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего самолёта.



Напомним, на самолёте Ту-154, летевшем в Сирию и разбившемся 25 декабря в Чёрном море, находилось 92 человека. Среди них были артисты военного ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.