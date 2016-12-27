"Командир, падаем!": расшифрован бортовой речевой самописец разбившегося Ту-154

Авиационные эксперты смогли расшифровать запись речевого бортового самописца с ТУ-154, который потерпел крушение над Чёрным морем. Об этом сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

По его словам, на хорошо сохранившейся плёнке слышно восклицание одного из пилотов: "Закрылки, с*ка!", а затем звучит крик: "Командир, падаем!".

Также отмечается, что расшифровка второго самописца пока не началась.

Life также приводит слова вице-президента Федерации любителей авиации, заслуженного лётчика - испытателя СССР Виктора Заболотского, который пояснил, что если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.