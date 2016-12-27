Калининградские энергетики восстановили электроснабжение после штормового ветра

Энергетики восстановили энергоснабжение практически во всех районах Калининградской области.
Как сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго", технические нарушения, которые произошли из-за наброса веток на провода и падения деревьев из внеохранной зоны на ЛЭП, устранены.
Основной удар стихии пришёлся на запад области. Всего было обесточено 108 трансформаторных подстанций в пяти районах области: Правдинском, Гурьевском, Светлогорском, Гвардейском и Зеленоградском.
Над устранением аварийных отключений на воздушных линиях работали 12 бригад и 11 единиц техники.
Среднее время ликвидации нарушений в сетях составило два часа.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению кабельной линии, питающей посёлок Лесное в Зеленоградском районе. Две бригады занимаются поиском места повреждения линии.
Энергетики по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности, который ввели накануне в связи с объявлением штормового предупреждения и усилением ветра.
Для ликвидации последствий крупных технологических нарушений в компании сформированы 42 аварийно-восстановительные бригады, 13 мобильных подразделений и 25 оперативно-выездных бригад. В их распоряжении — 157 единиц техники.
В "Янтарьэнерго" напомнили, что телефон горячей линии работает круглосуточно. Обо всех нарушениях в работе электросетей можно сообщить по телефону 8800 775 57 48. Звонок бесплатный.
Напомним, ранее сообщалось, что в Калининграде ветер повалил
10 деревьев и дорожный знак.
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