Калининградские энергетики восстановили электроснабжение после штормового ветра

Энергетики восстановили энергоснабжение практически во всех районах Калининградской области.



Как сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго", технические нарушения, которые произошли из-за наброса веток на провода и падения деревьев из внеохранной зоны на ЛЭП, устранены.



Основной удар стихии пришёлся на запад области. Всего было обесточено 108 трансформаторных подстанций в пяти районах области: Правдинском, Гурьевском, Светлогорском, Гвардейском и Зеленоградском.



Над устранением аварийных отключений на воздушных линиях работали 12 бригад и 11 единиц техники.



Среднее время ликвидации нарушений в сетях составило два часа.



Сейчас продолжаются работы по восстановлению кабельной линии, питающей посёлок Лесное в Зеленоградском районе. Две бригады занимаются поиском места повреждения линии.



Энергетики по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности, который ввели накануне в связи с объявлением штормового предупреждения и усилением ветра.



Для ликвидации последствий крупных технологических нарушений в компании сформированы 42 аварийно-восстановительные бригады, 13 мобильных подразделений и 25 оперативно-выездных бригад. В их распоряжении — 157 единиц техники.



В "Янтарьэнерго" напомнили, что телефон горячей линии работает круглосуточно. Обо всех нарушениях в работе электросетей можно сообщить по телефону 8800 775 57 48. Звонок бесплатный.