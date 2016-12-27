В Калининградской области в продаже нашли стеклоомыватель с метиловым спиртом за 150 рублей

В Калининградской области журналисты обнаружили в продаже недорогую стеклоомывающую жидкость, опасную для здоровья. Как сообщает Общественное российское телевидение , в регионе вдоль обочин трасс много несанкционированных пунктов продажи зимних стеклоомывателей для автомобилей. Синяя жидкость в этих бутылках продаётся достаточно бойко.



"Цена невысокая. Всего 150 рублей за бутылку. Это привлекает многих. Где произведена жидкость и, главное, что в её составе — продавец внятно объяснить не смог", — рассказали журналисты.



В Роспотребнадзоре проверили содержимое бутылок и выяснили, что норма метилового спирта в них превышена более чем в 350 раз. Нарушения обнаружены даже в тех стеклоочистителях, которые продаются в магазинах и на заправках: 22 пробы показали превышение содержания метанола.



"Такие средства опасны даже при использовании по назначению. Отравиться можно, надышавшись парами, а также если жидкость попадёт на кожу и слизистую", — говорят журналисты.



Напомним, ранее калининградцев уже Напомним, ранее калининградцев уже предупреждали об опасных стеклоомывателях для авто, содержание метанола в которых превышено в тысячу раз.



Специалисты выявили превышение содержания метанола в незамерзающей жидкости "Экспедиция" марки "-30". Надзорное ведомство информирует, что незамерзайку выпускает компания ООО "Гарден" в Москве.



Клопс.Ru исследовал калининградский рынок незамерзаек: жидкостей марки "Экспедиция" не обнаружил.