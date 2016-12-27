В Калининградской области в продаже нашли стеклоомыватель с метиловым спиртом за 150 рублей
В Калининградской области журналисты обнаружили в продаже недорогую стеклоомывающую жидкость, опасную для здоровья. Как сообщает Общественное российское телевидение
, в регионе вдоль обочин трасс много несанкционированных пунктов продажи зимних стеклоомывателей для автомобилей. Синяя жидкость в этих бутылках продаётся достаточно бойко.
"Цена невысокая. Всего 150 рублей за бутылку. Это привлекает многих. Где произведена жидкость и, главное, что в её составе — продавец внятно объяснить не смог", — рассказали журналисты.
В Роспотребнадзоре проверили содержимое бутылок и выяснили, что норма метилового спирта в них превышена более чем в 350 раз. Нарушения обнаружены даже в тех стеклоочистителях, которые продаются в магазинах и на заправках: 22 пробы показали превышение содержания метанола.
"Такие средства опасны даже при использовании по назначению. Отравиться можно, надышавшись парами, а также если жидкость попадёт на кожу и слизистую", — говорят журналисты.
Напомним, ранее калининградцев уже предупреждали
об опасных стеклоомывателях для авто, содержание метанола в которых превышено в тысячу раз.
Специалисты выявили превышение содержания метанола в незамерзающей жидкости "Экспедиция" марки "-30". Надзорное ведомство информирует, что незамерзайку выпускает компания ООО "Гарден" в Москве.
Клопс.Ru исследовал калининградский рынок незамерзаек: жидкостей марки "Экспедиция" не обнаружил.
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