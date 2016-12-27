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На месте крушения Ту-154 нашли "чёрный ящик"

08:21
  2039 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Чёрном море на месте крушения Ту-154 нашли "чёрный ящик". По данным ТАСС, бортовой самописец уже поднят из воды. Его доставят в Москву, где расшифровкой записей займутся специалисты Минобороны. Ещё два "чёрных ящика" на данный момент не найдены.
 
Кроме того, в районе крушения воздушного судна найдены тела трёх погибших, а также останки других пассажиров. Ранее были обнаружены тела 13 человек. Сейчас следствие прорабатывает разные версии случившегося, от ошибки пилотов до технической неисправности и попадания в двигатель посторонних предметов.
 
Напомним, в результате падения самолёта погибли 92 человека, в том числе журналисты и солисты ансамбля им. Александрова. Среди погибших был уроженец Калининградской области.

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