Новый год без Андрея: друзья и родственники рассказали о погибшем в авиакатастрофе штурмане из Черняховска

Одной из жертв авиакатастрофы над Чёрным морем стал проживший 18 лет в Калининградской области и каждый год приезжавший сюда к друзьям и родителям Андрей Мамонов. 34-летний мужчина был старшим штурманом Ту-154. Будущий военный лётчик родился в Орловской области, но уже через несколько месяцев семья Андрея переехала в Черняховск, где он окончил школу. Об Андрее Мамонове Клопс.Ru рассказал Виталий Бортников — его самый близкий друг. Виталий говорит, что гибель Андрея — настоящая трагедия для него. Более надёжного и верного товарища у него никогда не было и не будет.

"Мы с Андреем знакомы с 11 класса — я уже подростком приехал в Черняховск из Питера и поступил в черняховскую школу № 4, где учился Андрей, — вспоминает Виталий Бортников. — Мы как-то сразу сблизились и подружились. С ним всегда было интересно, просто, весело, и в то же время он был очень надёжный человек. У Андрея папа военный лётчик — тоже штурман. Андрей решил продолжать семейную традицию и после школы поступил в Челябинское высшее лётное училище — там он жил и учился пять лет. Познакомился с будущей женой Олей. Помню, звонил, хвастался, что с "классной девчонкой познакомился", влюбился, решил жениться. На свадьбу к нему я приехать не смог, но подарки передал. А вот на моей свадьбе мы уже гуляли вместе!" Бесконечная отзывчивость После училища Андрей с женой переехал в столицу — служил в подмосковной Кубинке.

"Он был очень высокий профессионал, и командиры ценили его по достоинству. Знаете, говорят, что незаменимых нет, но не в случае с Андреем: он был один в своём роде."

В семье Андрея и Оли родились двое детей — дочь и сын. Его отношения с семьёй — особая история: окружающие говорят, что такие отношения встречаются крайне редко. Отцу — Владимиру Анатольевичу — Андрей был не только сыном, но и товарищем.

"Они оба светлые люди: дарили всем вокруг добро, — рассказывает Виталий. — Будто в их крови замешана особая, бесконечная отзывчивость и стремление сделать мир вокруг себя лучше. Помню, как папа сам предлагал помощь нам, друзьям Андрея, и говорил при этом: "Да как же вам отказать: вы же друзья моего сына!"

Когда Андрей был молодым лейтенантом, а его семья только перебралась в Москву, конечно, молодым не хватало денег, нужна была помощь по дому. Отец прилетал к сыну, чтобы помочь сделать ремонт в квартире. Эта поддержка, незримое присутствие друг друга в жизни обоих было для них совершенно естественным.

"Ещё хочу сказать, что очень многие вещи они старались делать своими руками: обустраивали быт, вкладывая в дом часть своей души и сердца, — говорит Виталий. — А жену Ольгу родители Андрея, конечно, принимали как родную дочь, что уж говорить о любимых внуках, в которых они души не чаяли!"

К Андрею папа почти никогда не обращался по имени — называл его "сын". Друг хорошо помнил, как это его впечатляло: ощущение высшей степени любви и доверия вызывало у меня такое обращение. Именно после того как увидел общение Владимира Анатольевича с Андреем, Виталий сам стал обращаться к своим детям именно так: "сын". Безмерно дорогой человек Виталий рассказывает, что Андрей безумно любил жизнь, любил свою работу, семью и друзей. Был настолько отзывчивый, что иногда даже неловко было просить его о чём-то: мог сорваться и приехать, чтобы поддержать. Помочь — вообще не вопрос, всегда готов! Делил себя буквально на всех, старался, чтобы хватило времени и на семью, и на друзей. Очень нежно любил свою сестрёнку Юлю, старался выкроить время, чтобы обсудить с ней все насущные семейные вопросы, узнать, как она живёт, не нуждается ли в чём-то. Всегда с радостью встречался с одноклассниками…

"Андрей — мой самый близкий друг, безмерно дорогой мой человек... Второго такого нет и уже, увы, не будет. В Черняховск Андрей приезжал в отпуск раз в год, иногда в командировки — привозил какие-то грузы. А по телефону мы созванивались очень часто, советовались друг с другом, рассказывали об успехах детей. А если вспомнить нашу весёлую молодость, то и улыбаться хочется, и одновременно кричать от боли... Мне сейчас кажется, что ни у кого такого друга, как у меня, не было…"

Впереди была вся жизнь

Семьи Мамоновых и Бортниковых дружат так же крепко, как дружили Андрей с Виталием.



"Я крёстный папа его детей, он — моих, — продолжает Виталий. — Особенно часто видеться не приходилось: много свободного времени у военных людей нет. Но когда я в Москву по своим делам приезжал, Андрей в любое время дня и ночи встречал меня, привозил к себе домой, его жена пекла пирог, мы часами сидели на кухне, порой до утра не могли наговориться!"



По словам мужчины, встречи становились настоящим праздником и проходили так, что потом ещё долго было о чём вспомнить.



"Вот как сейчас стоит перед глазами пляж зеленоградский, море, жаркие солнечные денёчки — мы тогда с палатками дикарями на несколько дней туда поехали. Какое это счастье было, когда мы могли быть вместе и наслаждаться обществом другу друга!.. С семьёй Андрей год назад отдыхал на Волге в Тверской области — мы хотели поехать вместе, но не получилось. А планы были большие, ведь мы были уверены, что впереди у нас вся жизнь…"

Крёстный отец

Приезжая в Черняховск, Андрей старался уделить внимание и друзьям, и семье, и одноклассникам. Был весёлым, компанейским, с ним всегда было о чём поговорить. Последняя встреча друзей произошла в августе 2016 года — Андрей привёз в Калининград артистов, участвующих в Гумбинненском сражении, — так же, как в воскресенье повёз в Сирию артистов ансамбля Александрова…



"Помню, поехали на природу. Мясо жарили, не напивались, как многие, а играли с детьми, бесились — нам всегда было весело вместе, — вспоминает Виталий. — Андрей был в прекрасной физической форме, и, конечно, мальчишки хотели ему подражать: он мог такие сложнейшие упражнения делать, что даже я удивлялся! Отжимался десятки раз, подтягивался — одним словом, легко утирал нос молодым!"



По словам Виталия, Андрей был примером для его сыновей.



"Вчера мой Руслан написал на странице ВК: "Я буду тебя помнить, мой крёстный папа, капитан Андрей Мамонов. Светлая память тебе".

Первым рейсом вылетели в Москву

Сейчас Виталий постоянно созванивается с семьёй друга. Ольга рассказала, что накануне падения самолёта всё было как обычно. Она привыкла к командировкам мужа, но в этот раз волновалась из-за того, что Андрей летит в горячую точку. Беда могла случиться позже, но не тогда, когда они летели над территорией России.



В ночь на 25 декабря Ольге позвонили коллеги мужа и сказали, что самолёт Андрея упал в море. Она сообщила эту страшную новость его родителям и сестре.



Владимир Анатольевич и Татьяна Васильевна Мамоновы первым рейсом вылетели в Москву. В ближайшее время будет проводиться процедура опознания — для них это будет тяжким испытанием.



"У Ольги только недавно закончился декретный отпуск. Она собиралась выходить на работу, а сейчас не знаю, как всё будет, — продолжает Виталий. — Справятся они одни в Москве или, может, Оля с детьми вернётся к маме в Челябинск — я не знаю... Конечно, я буду помогать ей и крёстным чем смогу, но пока она даже не думала, что делать дальше".

Новый год без друга

Виталий рассказал, что у них с Андреем была традиция созваниваться дважды в новогоднюю ночь.



"31 декабря, ровно в 23 часа, я по телефону поздравлял его с Новым годом по московскому времени, под бой курантов мы произносили тосты, "чокались" бокалами, говорили друг другу пожелания по телефону, — вспоминает Виталий. — А в полночь по калининградскому времени мне звонил Андрей — и мы снова поздравляли друг друга. К несчастью, наша традиция оборвалась, этот Новый год я встречу без Андрея. Будто осиротел... Теперь он остался в моём сердце, моих воспоминаниях — возможно, лучших в жизни…"