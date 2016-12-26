В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+3 °C
ночью
26 декабря 2016 г. 20:53
77 297 пользователей
за 24 часа на сайте
60.95 -0.09
Курс ММВБ на 26 декабря 2016, 20:00
63.7 -0.1
Курс ММВБ на 26 декабря 2016, 20:00
14.41 0.0
Курс ЦБ на 27 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Новый год без Андрея: друзья и родственники рассказали о погибшем в авиакатастрофе штурмане из Черняховска

Автор: Ольга Запивалова
16:08
  9124 0
  • Фото предоставлены сестрой Андрея Мамонова Юлией Карповой
Фото предоставлены сестрой Андрея Мамонова Юлией Карповой
Одной из жертв авиакатастрофы над Чёрным морем стал проживший 18 лет в Калининградской области и каждый год приезжавший сюда к друзьям и родителям Андрей Мамонов. 34-летний мужчина был старшим штурманом Ту-154.
 
Будущий военный лётчик родился в Орловской области, но уже через несколько месяцев семья Андрея переехала в Черняховск, где он окончил школу. Об Андрее Мамонове Клопс.Ru рассказал Виталий Бортников — его самый близкий друг. Виталий говорит, что гибель Андрея — настоящая трагедия для него. Более надёжного и верного товарища у него никогда не было и не будет.

"Мы с Андреем знакомы с 11 класса — я уже подростком приехал в Черняховск из Питера и поступил в черняховскую школу № 4, где учился Андрей, — вспоминает Виталий Бортников. — Мы как-то сразу сблизились и подружились. С ним всегда было интересно, просто, весело, и в то же время он был очень надёжный человек. У Андрея папа военный лётчик — тоже штурман. Андрей решил продолжать семейную традицию и после школы поступил в Челябинское высшее лётное училище — там он жил и учился пять лет. Познакомился с будущей женой Олей. Помню, звонил, хвастался, что с "классной девчонкой познакомился", влюбился, решил жениться. На свадьбу к нему я приехать не смог, но подарки передал. А вот на моей свадьбе мы уже гуляли вместе!" 
 

Бесконечная отзывчивость

После училища Андрей с женой переехал в столицу — служил в подмосковной Кубинке.

"Он был очень высокий профессионал, и командиры ценили его по достоинству. Знаете, говорят, что незаменимых нет, но не в случае с Андреем: он был один в своём роде." 

В семье Андрея и Оли родились двое детей — дочь и сын.
 
 
 
Его отношения с семьёй — особая история: окружающие говорят, что такие отношения встречаются крайне редко. Отцу — Владимиру Анатольевичу — Андрей был не только сыном, но и товарищем.

"Они оба светлые люди: дарили всем вокруг добро, — рассказывает Виталий. — Будто в их крови замешана особая, бесконечная отзывчивость и стремление сделать мир вокруг себя лучше. Помню, как папа сам предлагал помощь нам, друзьям Андрея, и говорил при этом: "Да как же вам отказать: вы же друзья моего сына!" 

Когда Андрей был молодым лейтенантом, а его семья только перебралась в Москву, конечно, молодым не хватало денег, нужна была помощь по дому. Отец прилетал к сыну, чтобы помочь сделать ремонт в квартире. Эта поддержка, незримое присутствие друг друга в жизни обоих было для них совершенно естественным.

"Ещё хочу сказать, что очень многие вещи они старались делать своими руками: обустраивали быт, вкладывая в дом часть своей души и сердца, — говорит Виталий. — А жену Ольгу родители Андрея, конечно, принимали как родную дочь, что уж говорить о любимых внуках, в которых они души не чаяли!"

К Андрею папа почти никогда не обращался по имени — называл его "сын". Друг хорошо помнил, как это его впечатляло: ощущение высшей степени любви и доверия вызывало у меня такое обращение. Именно после того как увидел общение Владимира Анатольевича с Андреем, Виталий сам стал обращаться к своим детям именно так: "сын".

Безмерно дорогой человек

Виталий рассказывает, что Андрей безумно любил жизнь, любил свою работу, семью и друзей. Был настолько отзывчивый, что иногда даже неловко было просить его о чём-то: мог сорваться и приехать, чтобы поддержать. Помочь — вообще не вопрос, всегда готов! Делил себя буквально на всех, старался, чтобы хватило времени и на семью, и на друзей. Очень нежно любил свою сестрёнку Юлю, старался выкроить время, чтобы обсудить с ней все насущные семейные вопросы, узнать, как она живёт, не нуждается ли в чём-то. Всегда с радостью встречался с одноклассниками…
 
"Андрей — мой самый близкий друг, безмерно дорогой мой человек... Второго такого нет и уже, увы, не будет. В Черняховск Андрей приезжал в отпуск раз в год, иногда в командировки — привозил какие-то грузы. А по телефону мы созванивались очень часто, советовались друг с другом, рассказывали об успехах детей. А если вспомнить нашу весёлую молодость, то и улыбаться хочется, и одновременно кричать от боли... Мне сейчас кажется, что ни у кого такого друга, как у меня, не было…"

Впереди была вся жизнь

Семьи Мамоновых и Бортниковых дружат так же крепко, как дружили Андрей с Виталием.

"Я крёстный папа его детей, он — моих, — продолжает Виталий. — Особенно часто видеться не приходилось: много свободного времени у военных людей нет. Но когда я в Москву по своим делам приезжал, Андрей в любое время дня и ночи встречал меня, привозил к себе домой, его жена пекла пирог, мы часами сидели на кухне, порой до утра не могли наговориться!"
 

По словам мужчины, встречи становились настоящим праздником и проходили так, что потом ещё долго было о чём вспомнить.

"Вот как сейчас стоит перед глазами пляж зеленоградский, море, жаркие солнечные денёчки — мы тогда с палатками дикарями на несколько дней туда поехали. Какое это счастье было, когда мы могли быть вместе и наслаждаться обществом другу друга!.. С семьёй Андрей год назад отдыхал на Волге в Тверской области — мы хотели поехать вместе, но не получилось. А планы были большие, ведь мы были уверены, что впереди у нас вся жизнь…"

Крёстный отец

Приезжая в Черняховск, Андрей старался уделить внимание и друзьям, и семье, и одноклассникам. Был весёлым, компанейским, с ним всегда было о чём поговорить. Последняя встреча друзей произошла в августе 2016 года — Андрей привёз в Калининград артистов, участвующих в Гумбинненском сражении, — так же, как в воскресенье повёз в Сирию артистов ансамбля Александрова…

"Помню, поехали на природу. Мясо жарили, не напивались, как многие, а играли с детьми, бесились — нам всегда было весело вместе, — вспоминает Виталий. — Андрей был в прекрасной физической форме, и, конечно, мальчишки хотели ему подражать: он мог такие сложнейшие упражнения делать, что даже я удивлялся! Отжимался десятки раз, подтягивался — одним словом, легко утирал нос молодым!"

По словам Виталия, Андрей был примером для его сыновей.
 

"Вчера мой Руслан написал на странице ВК: "Я буду тебя помнить, мой крёстный папа, капитан Андрей Мамонов. Светлая память тебе".

Первым рейсом вылетели в Москву

Сейчас Виталий постоянно созванивается с семьёй друга. Ольга рассказала, что накануне падения самолёта всё было как обычно. Она привыкла к командировкам мужа, но в этот раз волновалась из-за того, что Андрей летит в горячую точку. Беда могла случиться позже, но не тогда, когда они летели над территорией России. 
 

В ночь на 25 декабря Ольге позвонили коллеги мужа и сказали, что самолёт Андрея упал в море. Она сообщила эту страшную новость его родителям и сестре.

Владимир Анатольевич и Татьяна Васильевна Мамоновы первым рейсом вылетели в Москву. В ближайшее время будет проводиться процедура опознания — для них это будет тяжким испытанием.

"У Ольги только недавно закончился декретный отпуск. Она собиралась выходить на работу, а сейчас не знаю, как всё будет, — продолжает Виталий. — Справятся они одни в Москве или, может, Оля с детьми вернётся к маме в Челябинск — я не знаю... Конечно, я буду помогать ей и крёстным чем смогу, но пока она даже не думала, что делать дальше".

Новый год без друга

Виталий рассказал, что у них с Андреем была традиция созваниваться дважды в новогоднюю ночь.

"31 декабря, ровно в 23 часа, я по телефону поздравлял его с Новым годом по московскому времени, под бой курантов мы произносили тосты, "чокались" бокалами, говорили друг другу пожелания по телефону, — вспоминает Виталий. — А в полночь по калининградскому времени мне звонил Андрей — и мы снова поздравляли друг друга. К несчастью, наша традиция оборвалась, этот Новый год я встречу без Андрея. Будто осиротел... Теперь он остался в моём сердце, моих воспоминаниях — возможно, лучших в жизни…"

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Крушение Ту-154 над Чёрным морем»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t884

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Крушение Ту-154 над Чёрным морем

Фото новости
"Чтобы люди сблизились": в Калининграде почтили память жертв крушения Ту-154
19:55
  579 1  
Фото новости
Газманов поможет возродить ансамбль песни и пляски имени Александрова
16:59
  1705 1
Фото новости
В храмах Калининградской области прошли панихиды по погибшим при крушении Ту-154
16:43
  386 0

Главные темы дня

Новый год без Андрея: друзья и родственники рассказали о погибшем в авиакатастрофе штурмане из Черняховска
16:08
  9124 0
Новый год без Андрея: друзья и родственники рассказали о погибшем в авиакатастрофе штурмане из Черняховска
В Калининградской области МЧС объявило штормовое предупреждение
Фото горячей новости
14:39
  12372 1
С 1 января три района Калининградской области станут городскими округами
Фото горячей новости
13:22
  10619 2
В Калининграде предложили назвать улицу именем погибшей Елизаветы Глинки
Фото горячей новости
11:49
  7619 15
В результате аварии в Гурьевском районе погиб 19-летний водитель "Форда" (фото)
Фото горячей новости
10:43
  15688 0

Лента новостей

Картинка
Без интриг, бесовства и пошлости: Вера Таривердиева рассказала о будущем Кафедрального собора
20:39
  112 0
Картинка
В Калининграде на полгода раньше срока завершено строительство подстанции "Береговая"
20:31
  107 0
Картинка
В Зеленоградске владельца магазина, нелегально торговавшего алкоголем, оштрафовали на 200 тысяч рублей
20:13
  302 0
Картинка
"Чтобы люди сблизились": в Калининграде почтили память жертв крушения Ту-154
19:55
  579 1  

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  13204 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4050 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo