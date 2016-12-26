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Газманов поможет возродить ансамбль песни и пляски имени Александрова

16:59
  1705 1
  • Олег Газманов. Фото из архива Клопс.Ru
Олег Газманов. Фото из архива Клопс.Ru
Певец Олег Газманов обещает поспособствовать возрождению ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем. Слова Газманова цитирует ТАСС.

"Само собой, конечно, мы должны восстановить ансамбль. Я всеми силами буду в этом помогать", — заявил Газманов, выразив соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

Напомним, в минувшее воскресенье над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны РФ.  Ту-154 пропал с радаров после вылета из аэропорта Адлера. Он отправлялся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, на новогодний концерт к российским войскам. Кроме военнослужащих, на борту находились артисты ансамбля имени Александровна и представители СМИ — всего 92 человека, среди которых — бывший житель Черняховска, а также благотворитель Елизавета Глинка.

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«Крушение Ту-154 над Чёрным морем»

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1 комментарий Правила комментирования

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msiodova
msiodova #
20:01
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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