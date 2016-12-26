Газманов поможет возродить ансамбль песни и пляски имени Александрова
Олег Газманов. Фото из архива Клопс.Ru
Певец Олег Газманов обещает поспособствовать возрождению ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем. Слова Газманова цитирует ТАСС.
"Само собой, конечно, мы должны восстановить ансамбль. Я всеми силами буду в этом помогать", — заявил Газманов, выразив соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.
Напомним, в минувшее воскресенье над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны РФ. Ту-154 пропал с радаров после вылета из аэропорта Адлера. Он отправлялся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, на новогодний концерт к российским войскам. Кроме военнослужащих, на борту находились артисты ансамбля имени Александровна и представители СМИ — всего 92 человека, среди которых — бывший житель Черняховска,
а также благотворитель Елизавета Глинка.
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