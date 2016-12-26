В храмах Калининградской области прошли панихиды по погибшим при крушении Ту-154
Фото с сайта Калининградской епархии
В калининградской митрополии прошли панихиды по пассажирам и экипажу Ту-154, потерпевшего крушение накануне над Чёрным морем. Об этом сообщается на сайте Калининградской епархии.
Службы прошли во всех храмах региона.
Напомним, накануне около Сочи разбился
самолёт, летевший на новогодний концерт к российским военным в Сирию. На борту находились журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, а также благотворитель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Муж подтвердил
её гибель.
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