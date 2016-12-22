Сын заживо сгоревшего в Гусеве фермера: Отец считал, что за ним следят

Ровно две недели назад, 8 декабря, в центре Гусева произошло событие, повергшее в шок всю область: там, у церкви, заживо загорелся мужчина, оставивший записку на лобовом стекле своего автомобиля: "Это дьявол, это подстава, спасите детей". Спустя несколько дней мужчина умер в больнице.



Родственники Сергея от комментариев отказались, и журналисты Родственники Сергея от комментариев отказались, и журналисты "Комсомольской правды" решили самостоятельно разобраться в этой почти мистической истории.

Между религией и водкой

Сергей жил на хуторе Осипенко в Озёрском районе. Местные жители разговаривать на скользкую тему не испугались, но заверили, что из религиозных деятелей в округе более-менее активна только церковь адвентистов седьмого дня, офис которой расположен в посёлке Новославянское. На связь Сергея М. с организацией вроде бы указывало сразу несколько признаков. Мужчина занимался разведением птицы (последователи учения придерживаются довольно строгой диеты), вёл скромный образ жизни и был переселенцем из Киргизии (членами общины становились практически одни лишь переселенцы из Киргизии и Казахстана). Не было тайной и то, что Сергей изучал Библию.



И в Красном Бору, и в Яблоновке, и в Новославянском, и в Псковском журналистам рассказали, что сторонники церкви адвентистов ведут в районе активную работу уже больше десятка лет.



"У них автобус жёлтый такой есть, — сообщил Михаил Иванов из Новославянского, живущий как раз через дорогу от офиса адвентистов. — На нём они каждые выходные объезжают все хутора, собирают там народ, а потом сюда на службу везут. В основном там одни приезжие".



Сам Иванов, как и многие жители посёлка, на контакт с адвентистами не идёт, но совсем не потому, что у них другие религиозные убеждения. Скорее у них другое хобби. Михаил, пока рассказывал нам о своих верующих соседях, споткнулся о ящик пустых бутылок.



"Пью то же, что и все: водку, спирт, самогон, бывает, брагу, — невесело признался бывший водитель молоковоза. — При СССР тут работа была, а теперь скоро никого не останется. Кстати, завтра опять пойду", — и дядя Миша продемонстрировал извещение о пенсии.



По части выпивки с Ивановым солидарна, похоже, большая часть посёлка. Меньшая же ходит на службу к адвентистам. Причём иногда этот водораздел проходит через одну семью: жена ждёт приезда церковников, а муж глушит горькую.

Семья и одиночество

Сгоревший на площади Сергей был отцом четверых благополучных детей (дочь, двое взрослых родных сыновей и один приёмный). Дети и супруга довольно часто ездили к Сергею на хутор из ещё одного дома, расположенного в посёлке Липово (это на окраине Гусева), да и сам он тоже заглядывал к семье, возил продукты. По словам соседей, Сергей не соблюдал правила субботы, которого придерживаются адвентисты.



Есть и ещё одно важное свидетельство соседки, Елизаветы Рыбаковой, заметившей однажды жёлтый автобус адвентистов рядом с домом.



"Они и к нам заходили, приглашения какие-то оставляли, звали на встречи, — вспоминает Рыбакова о приезде "сектантов". — Зашли они и к Сергею. Потом мы обсуждали с ним по-соседски. Так он шутил даже над визитёрами. Это был единственный раз, когда эти люди к нам приезжали, больше они здесь не показывались".

Подтверждает эти слова и старший сын Сергея Иван.



"Вероятно, эти люди увидели, что он один в доме, и подумали, что у отца никого нет. Начали с ним беседовать, — рассказывает он. — Потом они уже узнали, что у отца большая семья под Гусевом, и решили больше на этот хутор не приезжать. А вообще, папа был верующим человеком. С мамой они иногда по вечерам Библию читали. У нас вся семья — православные".



Когда Сергей приобрёл домик на далёком хуторе Осипенко, злые языки стали поговаривать о том, что он просто сбежал туда от семьи. С другой стороны, если бы это действительно было так, вряд ли бы Сергей так часто ездил в Липово к жене и детям, а супруга Татьяна не проводила бы любую свободную минуту на хуторе мужа.



Знакомая Сергея из Красного Бора призналась, что за пару месяцев до смерти он поделился с ней своими мыслями о том, будто за ним ведётся слежка. Началось это, как говорят дети и друзья Сергея, после того, как у него украли несколько ульев.



О том, какие варианты объяснения произошедшего выдвигают родные и знакомые Сергея, читайте в статье " О том, какие варианты объяснения произошедшего выдвигают родные и знакомые Сергея, читайте в статье " Комсомольской правды в Калининграде".