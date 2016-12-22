В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
22 декабря 2016 г. 23:54
75 857 пользователей
за 24 часа на сайте
60.96 -0.21
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 23:00
63.6 -0.2
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 23:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 23 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Сын заживо сгоревшего в Гусеве фермера: Отец считал, что за ним следят

17:16
  3294 0
  • Фото Ивана Маркова
Фото Ивана Маркова
Ровно две недели назад, 8 декабря, в центре Гусева произошло событие, повергшее в шок всю область: там, у церкви, заживо загорелся мужчина, оставивший записку на лобовом стекле своего автомобиля: "Это дьявол, это подстава, спасите детей". Спустя несколько дней мужчина умер в больнице.

Родственники Сергея от комментариев отказались, и журналисты "Комсомольской правды" решили самостоятельно разобраться в этой почти мистической истории.

Между религией и водкой

Сергей жил на хуторе Осипенко в Озёрском районе. Местные жители разговаривать на скользкую тему не испугались, но заверили, что из религиозных деятелей в округе более-менее активна только церковь адвентистов седьмого дня, офис которой расположен в посёлке Новославянское. На связь Сергея М. с организацией вроде бы указывало сразу несколько признаков. Мужчина занимался разведением птицы (последователи учения придерживаются довольно строгой диеты), вёл скромный образ жизни и был переселенцем из Киргизии (членами общины становились практически одни лишь переселенцы из Киргизии и Казахстана). Не было тайной и то, что Сергей изучал Библию.

И в Красном Бору, и в Яблоновке, и в Новославянском, и в Псковском журналистам рассказали, что сторонники церкви адвентистов ведут в районе активную работу уже больше десятка лет.

"У них автобус жёлтый такой есть, — сообщил Михаил Иванов из Новославянского, живущий как раз через дорогу от офиса адвентистов. — На нём они каждые выходные объезжают все хутора, собирают там народ, а потом сюда на службу везут. В основном там одни приезжие".

Сам Иванов, как и многие жители посёлка, на контакт с адвентистами не идёт, но совсем не потому, что у них другие религиозные убеждения. Скорее у них другое хобби. Михаил, пока рассказывал нам о своих верующих соседях, споткнулся о ящик пустых бутылок.

"Пью то же, что и все: водку, спирт, самогон, бывает, брагу, — невесело признался бывший водитель молоковоза. — При СССР тут работа была, а теперь скоро никого не останется. Кстати, завтра опять пойду", — и дядя Миша продемонстрировал извещение о пенсии.

По части выпивки с Ивановым солидарна, похоже, большая часть посёлка. Меньшая же ходит на службу к адвентистам. Причём иногда этот водораздел проходит через одну семью: жена ждёт приезда церковников, а муж глушит горькую.

Семья и одиночество

Сгоревший на площади Сергей был отцом четверых благополучных детей (дочь, двое взрослых родных сыновей и один приёмный). Дети и супруга довольно часто ездили к Сергею на хутор из ещё одного дома, расположенного в посёлке Липово (это на окраине Гусева), да и сам он тоже заглядывал к семье, возил продукты. По словам соседей, Сергей не соблюдал правила субботы, которого придерживаются адвентисты. 

Есть и ещё одно важное свидетельство соседки, Елизаветы Рыбаковой, заметившей однажды жёлтый автобус адвентистов рядом с домом.

"Они и к нам заходили, приглашения какие-то оставляли, звали на встречи, — вспоминает Рыбакова о приезде "сектантов". — Зашли они и к Сергею. Потом мы обсуждали с ним по-соседски. Так он шутил даже над визитёрами. Это был единственный раз, когда эти люди к нам приезжали, больше они здесь не показывались". 
 
Подтверждает эти слова и старший сын Сергея Иван.

"Вероятно, эти люди увидели, что он один в доме, и подумали, что у отца никого нет. Начали с ним беседовать, — рассказывает он. — Потом они уже узнали, что у отца большая семья под Гусевом, и решили больше на этот хутор не приезжать. А вообще, папа был верующим человеком. С мамой они иногда по вечерам Библию читали. У нас вся семья — православные".

Когда Сергей приобрёл домик на далёком хуторе Осипенко, злые языки стали поговаривать о том, что он просто сбежал туда от семьи. С другой стороны, если бы это действительно было так, вряд ли бы Сергей так часто ездил в Липово к жене и детям, а супруга Татьяна не проводила бы любую свободную минуту на хуторе мужа.

Знакомая Сергея из Красного Бора призналась, что за пару месяцев до смерти он поделился с ней своими мыслями о том, будто за ним ведётся слежка. Началось это, как говорят дети и друзья Сергея, после того, как у него украли несколько ульев.

О том, какие варианты объяснения произошедшего выдвигают родные и знакомые Сергея, читайте в статье "Комсомольской правды в Калининграде".

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Акт самосожжения в Гусеве»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t865

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Акт самосожжения в Гусеве

Фото новости
"Страдал от одиночества": соседка заживо сгоревшего в Гусеве фермера рассказала о его жизни
12 декабря 201612:58
  15316 4
Фото новости
В Гусеве скончался мужчина, совершивший акт самосожжения в своём автомобиле
09 декабря 201608:46
  16985 10
Фото новости
"Мы потратили шесть или семь огнетушителей": житель Гусева рассказал, как спасали горевшего на площади человека
08 декабря 201619:39
  6136 0

Главные темы дня

"Медики полчаса боролись за жизнь Насти": соседи погибших от угарного газа подруг рассказали о трагедии на Краснодонской
20:06
  7950 3
"Медики полчаса боролись за жизнь Насти": соседи погибших от угарного газа подруг рассказали о трагедии на Краснодонской
В облдуме рассмотрят вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Калининграда
Фото горячей новости
16:04
  8089 0
В пятницу состоится дебютный выпуск облигаций Калининградской области
Фото горячей новости
14:07
  8721 6
Время переезжать: эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новом году
Фото горячей новости
13:12
  8993
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
Фото горячей новости
13:07
  10011 2

Лента новостей

Картинка
В Калининграде разыскивают 55-летнего мужчину, пропавшего в среду
23:05
  995 0
Картинка
Опрос: большинство поляков считают трудоустройство иностранцев полезным для экономики страны
21:59
  379 0
Картинка
Российские учёные разрабатывают концепцию поездов, "летающих" по вакуумным трубам
21:45
  535 1
Картинка
На Аллее Смелых женщина на "Рено" сбила пешехода
21:29
  2536 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  12000 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3636 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo