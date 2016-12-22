Калининградский янтарный комбинат отметили премией "Время инноваций"
Фото пресс-службы Янтарного комбината
Калининградский янтарный комбинат стал лауреатом премии "Время инноваций" в номинации "Событийный проект года". Как сообщают в пресс-службе комбината, акционерное общество отметили за организацию и проведение Первого экономического форума янтарной отрасли. Ежегодную премию вручили 17 декабря в Сочи.
"Награда призвана поощрять лучшие практики по разработке, внедрению, стимулированию и продвижению инновационных проектов", — сообщили представители комбината.
Второй экономический форум янтарной отрасли пройдёт 29—30 июля 2017 года в Светлогорске, в театре эстрады "Янтарь-холл".
Напомним, на аукционе в Светлогорске выставили
янтарный самородок стоимостью 1,5 млн рублей.
Кстати, недавно калининградский школьник придумал
, как ускорить полировку янтаря на комбинате.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.