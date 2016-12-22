Калининградский янтарный комбинат отметили премией "Время инноваций"

Калининградский янтарный комбинат стал лауреатом премии "Время инноваций" в номинации "Событийный проект года". Как сообщают в пресс-службе комбината, акционерное общество отметили за организацию и проведение Первого экономического форума янтарной отрасли. Ежегодную премию вручили 17 декабря в Сочи.



"Награда призвана поощрять лучшие практики по разработке, внедрению, стимулированию и продвижению инновационных проектов", — сообщили представители комбината.



Второй экономический форум янтарной отрасли пройдёт 29—30 июля 2017 года в Светлогорске, в театре эстрады "Янтарь-холл".



Напомним, на аукционе в Светлогорске Напомним, на аукционе в Светлогорске выставили янтарный самородок стоимостью 1,5 млн рублей.