В региональном минздраве рассказали об успешных примерах лечения гепатита С

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в регионе ниже, чем в среднем по Северо-Западу. Об этом говорили во время форума в рамках федерального проекта "Индустрия здравоохранения — 2017: в фокусе внимания — вирусные гепатиты", сообщает пресс-служба регионального минздрава.



По словам главного внештатного специалиста-инфекциониста регионального минздрава Игоря Иванова, в 2017 году в области зарегистрированы более 10 тысяч больных хроническими вирусными гепатитами, из них более 8,2 тысячи — с хроническим гепатитом С. При этом заболеваемость ХВГС в 2016 году в регионе составила 47,9 на 100 тыс. населения при среднем уровне по СЗФО 56,7–54,8. Распространение вирусного гепатита В удается сдерживать за счёт вакцинации.



"У нас есть примеры успешного лечения гепатита С после полной трансплантации печени, на очереди — ещё один такой пациент", — отметил главный инфекционист минздрава региона.

"Во всём мире сейчас умеют лечить гепатит C, значит, и мы внутри своей страны должны стремиться к таким же результатам", — заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова.