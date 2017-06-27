Обслуживающий персонал на ЧМ-2018 в Калининграде будут прививать от гепатита, кори и других болезней

Волонтёров и обслуживающий персонал на матчах ЧМ-2018 в Калининграде будут прививать от гепатита, кори, краснухи, дифтерии и других болезней. Такое постановление от 7 июня подписала главный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура.



Отмечается, что в 2016 году в регионе зарегистрировано более шести тысяч случаев острых кишечных инфекций, а количество заболевших гепатитом А увеличилось почти вдвое. Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, главный санитарный врач постановила провести профилактическую прививочную кампанию для волонтёров и обслуживающего персонала, который будет задействован в работе на ЧМ-2018, и даже работников водопроводно-канализационных сооружений.



Прививать будут от гепатита А и дифтерии Зонне, а также от гепатита В, краснухи, кори, дифтерии и столбняка — в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. Иммунизацию должны провести до 1 мая 2018 года.