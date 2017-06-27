Обслуживающий персонал на ЧМ-2018 в Калининграде будут прививать от гепатита, кори и других болезней

Волонтёров и обслуживающий персонал на матчах ЧМ-2018 в Калининграде будут прививать от гепатита, кори, краснухи, дифтерии и других болезней. Такое постановление от 7 июня подписала главный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура.
Отмечается, что в 2016 году в регионе зарегистрировано более шести тысяч случаев острых кишечных инфекций, а количество заболевших гепатитом А увеличилось почти вдвое. Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, главный санитарный врач постановила провести профилактическую прививочную кампанию для волонтёров и обслуживающего персонала, который будет задействован в работе на ЧМ-2018, и даже работников водопроводно-канализационных сооружений.
Прививать будут от гепатита А и дифтерии Зонне, а также от гепатита В, краснухи, кори, дифтерии и столбняка — в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. Иммунизацию должны провести до 1 мая 2018 года.
Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу
, чтобы не заразиться от геев. По данным Роспотребнадзора, в 91% случаев гепатитом А заражаются представители ЛГБТ мужского пола. Кроме того, в 2017 году в названных странах "пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ)". Поэтому россиянам перед поездками рекомендуется делать прививки от этой болезни.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.