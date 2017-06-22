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Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу, чтобы не заразиться от геев

12:39
  1644 7
Архив Клопс.Ru
Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу из-за гей-парадов
Россияне в Европе подвергаются риску заражения гепатитом А из-за "мужчин, которые практикуют секс с мужчинами", поэтому перед путешествием стоит делать прививку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 11 июня 2017 года о 1 188 подтверждённых случаях заболевания гепатитом A сообщили 15 стран Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Большинство заболевших было выявлено в Нидерландах, Великобритании и Испании", — сообщает ведомство, добавляя сюда также Чили и США.

По данным Роспотребнадзора, в 91% случаев гепатитом А заражаются представители ЛГБТ мужского пола. Кроме того, в 2017 году в названных странах "пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ)". Поэтому россиянам перед поездками рекомендуется делать прививки от этой болезни.

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7 комментариев Правила комментирования

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ЕкатеринаK.
K. Екатерина #
12:54
При чем тут секс  геев и гепатит А.  Или все Россияне едут в Европу для секса с геями которые больны желтухой?  
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Алекс Фр.
Алекс Фр. #
13:10
Инфа, скорее всего, для секс-туристов... Хотя, какой там нахрен секс-туризм?
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koteyka
koteyka #
13:50
Россияне ездят в европу на гей парады ???? Ахренеть !!!! А геи европы мстят россиянам заражая их ???
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НинаВл.
Вл. Нина #
14:04
Уважаемые журналисты, мне часто трудно без отрицательных эмоций читать Ваши статьи, касающиеся медицины и биологии (я - биолог), так как из них "прет" махровое невежество. Многие люди, опираясь на сведения, почерпнутые в СМИ, формируют свой образ мыслей и поведение. Поэтому журналист просто обязан знать предмет, который рассматривает. Достаточно небольшого напряжения (читать и учиться нужно) и Вы узнаете, что гепатит А (желтуха, болезнь Боткина) - это инфекционное заболевание, передающееся через обычный контакт с больным, воду, грязные предметы. К сексу и меньшинствам это заболевание не имеет отношения, а к грязным рукам имеет прямое отношение. 
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НинаВл.
Вл. Нина #
14:05
Уважаемые журналисты, мне часто трудно без отрицательных эмоций читать Ваши статьи, касающиеся медицины и биологии (я - биолог), так как из них "прет" махровое невежество. Многие люди, опираясь на сведения, почерпнутые в СМИ, формируют свой образ мыслей и поведение. Поэтому журналист просто обязан знать предмет, который рассматривает. Достаточно небольшого напряжения (читать и учиться нужно) и Вы узнаете, что гепатит А (желтуха, болезнь Боткина) - это инфекционное заболевание, передающееся через обычный контакт с больным, воду, грязные предметы. К сексу и меньшинствам это заболевание не имеет отношения, а к грязным рукам имеет прямое отношение. 
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Кёнигсград
Кёнигсград #
14:11
К сведению. В последние годы в России регистрируют более 6,5 тысяч случаев первичного рака печени, причиной которого, как правило, является гепатит С. В отличие от гепатита В он в 60–80 % случаев вызывает хронические формы инфекции.

Уровень инфицированности в различных регионах мира колеблется от 0,6–1,4 % в США до 4–5 % в африканских странах. В России регистрируется до трех миллионов инфицированных (около 2 % населения). Как показали недавние исследования, проведенные под руководством академика РАМН Дмитрия Константиновича Львова, директора НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, степень зараженности россиян вирусным гепатитом варьируется от 0,7 % в Центральном регионе до 3,8 % в Центрально-Черноземной области.

С 2009 года по 2015 год включительно ежегодно регистрируется 55-57 тыс. новых случаев хронического гепатита С. Только за этот период набралось около 397 тыс. человек. Это именно больные хроническим гепатитом С, а не те, у кого в крови были выявлены антитела к вирусу гепатита С, так как с 2009 года перестали учитывать носителей вируса гепатита С.

По официальным данным, сейчас ежегодно в России лечат очень небольшое количество больных хроническим гепатитом С. Например, в 2011 году, по данным анализа региональных регистров, лечение получили 5,5 тыс. пациентов, в 2014 году (по данным IMS Health) — только почти 9 тыс. больных ХГС.

Распространенность вирусного гепатита С в России значительно выше официальной статистики. Об этом сообщил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Буеверов на пресс-конференции «Гепатит С в фактах и цифрах: что мы знаем о вирусе».

«Выяснилось, что несмотря на то, что в Московской области существует солидный регистр пациентов с гепатитом С, в котором насчитывается около 11 тысяч человек, истинная расчетная распространенность по результатам скрининга в Московской области оказалась в девять раз выше, то есть на самом деле - больных 90-100 тысяч»
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pps
Игорюндер #
14:17
Хотят сказать что нехрена там вообще делать. Езжайте в Крым..
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