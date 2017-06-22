Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу, чтобы не заразиться от геев

С 2009 года по 2015 год включительно ежегодно регистрируется 55-57 тыс. новых случаев хронического гепатита С. Только за этот период набралось около 397 тыс. человек. Это именно больные хроническим гепатитом С, а не те, у кого в крови были выявлены антитела к вирусу гепатита С, так как с 2009 года перестали учитывать носителей вируса гепатита С.
По официальным данным, сейчас ежегодно в России лечат очень небольшое количество больных хроническим гепатитом С. Например, в 2011 году, по данным анализа региональных регистров, лечение получили 5,5 тыс. пациентов, в 2014 году (по данным IMS Health) — только почти 9 тыс. больных ХГС.
Распространенность вирусного гепатита С в России значительно выше официальной статистики. Об этом сообщил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Буеверов на пресс-конференции «Гепатит С в фактах и цифрах: что мы знаем о вирусе».
«Выяснилось, что несмотря на то, что в Московской области существует солидный регистр пациентов с гепатитом С, в котором насчитывается около 11 тысяч человек, истинная расчетная распространенность по результатам скрининга в Московской области оказалась в девять раз выше, то есть на самом деле - больных 90-100 тысяч»
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