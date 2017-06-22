Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу, чтобы не заразиться от геев

Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу из-за гей-парадов

Россияне в Европе подвергаются риску заражения гепатитом А из-за "мужчин, которые практикуют секс с мужчинами", поэтому перед путешествием стоит делать прививку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.



"По состоянию на 11 июня 2017 года о 1 188 подтверждённых случаях заболевания гепатитом A сообщили 15 стран Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Большинство заболевших было выявлено в Нидерландах, Великобритании и Испании", — сообщает ведомство, добавляя сюда также Чили и США.



По данным Роспотребнадзора, в 91% случаев гепатитом А заражаются представители ЛГБТ мужского пола. Кроме того, в 2017 году в названных странах "пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ)". Поэтому россиянам перед поездками рекомендуется делать прививки от этой болезни.