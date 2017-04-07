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Главная Новости Здоровье

На должность главы калининградской областной больницы претендуют медики из других регионов

Автор: Екатерина Медведева
11:46
  848 1
Фото из архива Клопс.Ru
В региональный минздрав начали поступать заявки на замещение должности главного врача Калининградской областной клинической больницы. Об этом в пятницу, 7 апреля, после оперативного совещания в региональном правительстве сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.

"Три-четыре претендента точно есть. С Антоном Андреевичем и с министром определимся и объявим обязательно конкурс", — сказал чиновник.

Баринов добавил, что в числе подавших заявки соискателей должности главврача есть не только калининградцы, но и медики из других регионов.

В конце марта 2017 года стало известно, что с главным врачом областной больницы Константином Поляковым расторгли контракт. По словам медика, сам он покидать этот пост не намеревался, но его вызвали в региональное правительство и поставили перед фактом.

Данные кадровые перемены произошли сразу после скандальной новости о том, что при покупке маммографа для отделения облбольницы "Центр женского здоровья" некоторые сотрудники больницы при участии специалистов министерства пытались провернуть махинацию.

В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя КОКБ является начмед больницы Игорь Вайсбейн. Отметим, что и к данному медику у регионального минздрава есть определённые претензии.

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1 комментарий Правила комментирования

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strunova26
strunova26 #
12:55
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
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