На должность главы калининградской областной больницы претендуют медики из других регионов
В региональный минздрав начали поступать заявки на замещение должности главного врача Калининградской областной клинической больницы. Об этом в пятницу, 7 апреля, после оперативного совещания в региональном правительстве сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.
"Три-четыре претендента точно есть. С Антоном Андреевичем и с министром определимся и объявим обязательно конкурс", — сказал чиновник.
Баринов добавил, что в числе подавших заявки соискателей должности главврача есть не только калининградцы, но и медики из других регионов.
В конце марта 2017 года стало известно, что с главным врачом областной больницы Константином Поляковым расторгли контракт.
По словам медика, сам он покидать этот пост не намеревался, но его вызвали в региональное правительство и поставили перед фактом.
Данные кадровые перемены произошли сразу после скандальной новости
о том, что при покупке маммографа для отделения облбольницы "Центр женского здоровья" некоторые сотрудники больницы при участии специалистов министерства пытались провернуть махинацию.
В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя КОКБ является начмед больницы Игорь Вайсбейн
. Отметим, что и к данному медику у регионального минздрава есть определённые претензии.
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