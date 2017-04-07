На должность главы калининградской областной больницы претендуют медики из других регионов

В региональный минздрав начали поступать заявки на замещение должности главного врача Калининградской областной клинической больницы. Об этом в пятницу, 7 апреля, после оперативного совещания в региональном правительстве сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.



"Три-четыре претендента точно есть. С Антоном Андреевичем и с министром определимся и объявим обязательно конкурс", — сказал чиновник.



Баринов добавил, что в числе подавших заявки соискателей должности главврача есть не только калининградцы, но и медики из других регионов.



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