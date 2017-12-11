"ДолговГрупп": из-за дождей наши убытки составили 800 млн рублей

Из-за дождливой погоды в 2017 году калининградский агрохолдинг "ДолговГрупп" понёс убытки на 800 млн рублей. Об этом Клопс.Ru рассказал совладелец компании Дмитрий Долгов.

"Убыток громадный. В целом компания понесёт убытков примерно на 800 млн рублей. На сегодняшний день урожай не убран на порядка 4,5 тыс. гектаров земли. И ещё 900 гектаров кукурузы стоит в полях. Нас залило очень сильно. У нас есть техника, есть кому работать, но мы вязнем, тонем — просто кошмар творится. За 20 лет я такой ситуации не припомню", — рассказал Дмитрий Долгов.

По словам бизнесмена, сейчас аграрии активно ведут переговоры с региональным правительством о субсидировании страхования будущих урожаев. Фермеры рассчитывают, что в финансовой поддержке могут в равных долях участвовать федеральные и областные власти.

"Нас сама жизнь подталкивает. Мелкие предприятия банкротятся. Многие предприятия говорят: мы сеять не будем, потому что два года подряд таких убытков могут выдержать только крупные компании. Поэтому три страховые компании были приглашены в министерство сельского хозяйства, и сейчас с ними ведутся переговоры по весеннему перестрахованию посевов", — пояснил Долгов.

При этом глава агрохолдинга отметил, что в 2018 году "ДолговГрупп" планирует засеять рекордные площади земли. Порядка 10 тыс. гектаров планируют отдать под зерновые, 12 — под кукурузу.

"Будем сеять ячмень. Хотим попробовать экспортировать в Индию кормовой горох. Планируем увеличить надои молока, производство птицы и развивать наш проект по производству бройлеров", — уточнил Долгов.