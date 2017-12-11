+6 °C
днем
0 °C
ночью
11 декабря 2017 г. 16:10
59 969 пользователей
за 24 часа на сайте
59.2 +0.07
Курс ММВБ на 11 декабря 2017, 16:00
69.76 +0.11
Курс ММВБ на 11 декабря 2017, 16:00
16.62 -0.08
Курс ЦБ на 12 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Экономика

"ДолговГрупп": из-за дождей наши убытки составили 800 млн рублей

Автор: Екатерина Медведева
14:32
  2244
Из-за дождливой погоды в 2017 году калининградский агрохолдинг "ДолговГрупп" понёс убытки на 800 млн рублей. Об этом Клопс.Ru рассказал совладелец компании Дмитрий Долгов.
 
"Убыток громадный. В целом компания понесёт убытков примерно на 800 млн рублей. На сегодняшний день урожай не убран на порядка 4,5 тыс. гектаров земли. И ещё 900 гектаров кукурузы стоит в полях. Нас залило очень сильно. У нас есть техника, есть кому работать, но мы вязнем, тонем — просто кошмар творится. За 20 лет я такой ситуации не припомню", — рассказал Дмитрий Долгов.
 
По словам бизнесмена, сейчас аграрии активно ведут переговоры с региональным правительством о субсидировании страхования будущих урожаев. Фермеры рассчитывают, что в финансовой поддержке могут в равных долях участвовать федеральные и областные власти.
 
"Нас сама жизнь подталкивает. Мелкие предприятия банкротятся. Многие предприятия говорят: мы сеять не будем, потому что два года подряд таких убытков могут выдержать только крупные компании. Поэтому три страховые компании были приглашены в министерство сельского хозяйства, и сейчас с ними ведутся переговоры по весеннему перестрахованию посевов", — пояснил Долгов.
 
При этом глава агрохолдинга отметил, что в 2018 году "ДолговГрупп" планирует засеять рекордные площади земли. Порядка 10 тыс. гектаров планируют отдать под зерновые, 12 — под кукурузу.
 
"Будем сеять ячмень. Хотим попробовать экспортировать в Индию кормовой горох. Планируем увеличить надои молока, производство птицы и развивать наш проект по производству бройлеров", — уточнил Долгов.
 
В октябре 2017 власти объявили о введении режима ЧС в нескольких районах Калининградской области. В связи с этим калининградские фермеры спрогнозировали внушительные потери урожая из-за подтопления полей. 
При этом сами аграрии признавались, что не страховали урожай. Подтверждённые данные по ущербу, который понёс аграрный сектор в Калининградской области в результате ЧС, — 302 млн рублей. Изначально были поданы документы на 398 млн рублей, но эта сумма снизилась после проведения экспертизы. Окончательное решение о выплатах компенсаций регионам, пострадавшим от непогоды, примет Минсельхоз РФ
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам
14:19
  6110
Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам
Прокуратура: 61-летний житель Багратионовского района женился на 91-летней калининградке ради трёхкомнатной квартиры
Фото горячей новости
13:05
  4296
Владимир Путин поручил вывести российские войска из Сирии
Фото горячей новости
12:15
  6389
Возвращение легенды: на Северном вокзале вновь открылась пончиковая
Фото горячей новости
12:15
  2733
"Можно дать пинка": Ярошук призвал калининградцев останавливать вандалов, ворующих новогодние украшения
Фото горячей новости
12:07
  10574

Лента новостей

Картинка
Посетитель Куршской косы отсудил более 30 тыс. рублей за нападение собаки
16:06
  640
Картинка
Путин: Россия в целом готова к открытию воздушного сообщения с Египтом
15:59
  78
Картинка
Спилберг, Лара Крофт и мисс Оушен: самые ожидаемые фильмы 2018 года
15:49
  193
Афиша
Картинка
Банкам порекомендовали стимулировать россиян сдавать монеты
15:20
  1105

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  8074
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  16237
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo