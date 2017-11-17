+9 °C
днем
+4 °C
ночью
17 ноября 2017 г. 22:12
69 357 пользователей
за 24 часа на сайте
59.05 -0.63
Курс ММВБ на 17 ноября 2017, 22:00
69.66 -0.59
Курс ММВБ на 17 ноября 2017, 22:00
16.57 +0.1
Курс ЦБ на 18 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Экономика

Госдума приняла законопроект, продляющий действие Калининградской ОЭЗ до 2045 года

18:07
  737
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о продлении действия особой экономической зоны в Калининградской области. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
Закон продляет действие режима до 31 декабря 2045 года. В предыдущей редакции, которую приняли в первом чтении, был указан срок до 2095 года. Режим свободной таможенной зоны распространится на акватории морских портов. Законопроект также предусматривает упрощённый въезд на территорию Калининградской, выезд и особенности пребывания для иностранцев и лиц без гражданства.
 
Законопроект также отменяет утилизационный сбор на строительную и сельскохозяйственную технику не старше трёх лет. Он устанавливает минимальный размер инвестиций, позволяющий получить статус резидента ОЭЗ, в размере 10 млн рублей для сферы здравоохранения и фармацевтики и в размере 1 млн рублей для сферы IT. Срок прохождения госэкспертизы проектной документации сокращается до 45 дней. Ранее он составлял 60 дней. 
 
В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента. Алиханов заявлял, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ. 26 сентября поправки к закону об ОЭЗ в Калининградской области поддержал Совет Федерации.   

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии
18:42
  6456
"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии
В Калининграде определились кандидаты на пост главы города
Фото горячей новости
17:01
  2699
Технологии побеждают живое общение: почему заказывать такси через приложение удобнее
Фото горячей новости
15:00
  1302
В калининградских садовых обществах разрешат строить магазины
Фото горячей новости
14:44
  2082
"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло
Фото горячей новости
14:34
  8086

Лента новостей

Картинка
В России для пассажиров разработают кодекс прав и обязанностей
21:07
  332
Картинка
В Калининграде на остановке у ТЦ "Плаза" пассажирский автобус врезался в легковушку (фото)
20:16
  2009
Картинка
Западные эксперты: самые опасные в мире самолёты-истребители базируются в Калининграде
19:41
  2442
Картинка
Эксперт: каждый четвёртый медицинский диагноз в России ошибочный
19:14
  856

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12496
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9647
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo