Госдума приняла законопроект, продляющий действие Калининградской ОЭЗ до 2045 года
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о продлении действия особой экономической зоны в Калининградской области. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
Закон продляет действие режима до 31 декабря 2045 года. В предыдущей редакции, которую приняли в первом чтении, был указан срок до 2095 года. Режим свободной таможенной зоны распространится на акватории морских портов. Законопроект также предусматривает упрощённый въезд на территорию Калининградской, выезд и особенности пребывания для иностранцев и лиц без гражданства.
Законопроект также отменяет утилизационный сбор на строительную и сельскохозяйственную технику не старше трёх лет. Он устанавливает минимальный размер инвестиций, позволяющий получить статус резидента ОЭЗ, в размере 10 млн рублей для сферы здравоохранения и фармацевтики и в размере 1 млн рублей для сферы IT. Срок прохождения госэкспертизы проектной документации сокращается до 45 дней. Ранее он составлял 60 дней.
В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят
систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение
в администрацию президента. Алиханов заявлял
, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ
. 26 сентября поправки к закону об ОЭЗ в Калининградской области поддержал Совет Федерации
.