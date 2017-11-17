Госдума приняла законопроект, продляющий действие Калининградской ОЭЗ до 2045 года

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о продлении действия особой экономической зоны в Калининградской области. Об этом сообщает "РИА Новости"

Закон продляет действие режима до 31 декабря 2045 года. В предыдущей редакции, которую приняли в первом чтении, был указан срок до 2095 года. Режим свободной таможенной зоны распространится на акватории морских портов. Законопроект также предусматривает упрощённый въезд на территорию Калининградской, выезд и особенности пребывания для иностранцев и лиц без гражданства.

Законопроект также отменяет утилизационный сбор на строительную и сельскохозяйственную технику не старше трёх лет. Он устанавливает минимальный размер инвестиций, позволяющий получить статус резидента ОЭЗ, в размере 10 млн рублей для сферы здравоохранения и фармацевтики и в размере 1 млн рублей для сферы IT. Срок прохождения госэкспертизы проектной документации сокращается до 45 дней. Ранее он составлял 60 дней.