Госдума приняла закон о налоговых льготах для Калининградской ОЭЗ

Согласно документу, для резидентов Калининградской ОЭЗ устанавливается налоговая ставка на прибыль в размере 0%. Она сохраняется в течение шести налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка составит 10%. Помимо этого, законопроект устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ, которые создают новые рабочие места.

Принятые ко второму чтению поправки устанавливают нулевую ставку НДС для внутренних воздушных перевозок багажа и пассажиров при условии, что пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Калининградской области. Также дополняется перечень операций, которые освобождаются от обложения акцизами. Определяется порядок уплаты акцизов при выпуске товаров для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Калининградской ОЭЗ.