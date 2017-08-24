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Зарудный считает, что средства для Приморского кольца можно направить на более актуальные проблемы

23 августа 201722:03
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Достройка Приморского кольца, по мнению главы Корпорации развития области Владимира Зарудного, является не самым приоритетным направлением для областного финансирования. Своё мнение по этому вопросу он высказал во время III Форума предпринимателей Балтийского моря в среду, 23 августа.
 
"Конечно, здорово, если будет достроено Приморское кольцо, но я вижу более актуальными такие направления, как обеспечение роста качества услуг здравоохранения, образования, сельское хозяйство, развитие новых инновационных направлений", — отметил он.
 
Зарудный отметил, что до 23% софинансирования по Приморскому кольцу требуется из областного бюджета. Он считает, что сначала необходимо снизить аварийность окружной дороги вокруг Калининграда, разделить потоки и увеличить скорость движения транспорта. Это должно решить транспортную проблему региона. 
 
"На мой взгляд, надо создать приемлемые условия для жизни и процветания общества сегодня. И это можно сделать очень быстро через целевые программы", — подчеркнул глава Корпорации.
 
16 августа президент РФ Владимир Путин посетил Калининградскую область с рабочим визитом. В ходе встречи с главой региона Антоном Алихановым он потребовал завершить работы по строительству Приморского кольца, которое начали строить в 2008 году. 

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