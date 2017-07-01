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Сбербанк получил несколько предложений о продаже своего украинского подразделения

30 июня 201721:59
  437 0
Архив Клопс.Ru
Сбербанк получил несколько выгодных предложений по продаже своего дочернего банка на Украине. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на источник в банковских кругах.
 
"Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий", – рассказал источник.
 
Сейчас банк ведёт переговоры с инвесторами. Ранее бизнесмен Виктор Прокопеня заявлял. о намерении приобрести белорусский Паритетбанк, чтобы купить "дочку" Сбербанка.
 
Представители банка не комментируют информацию о переговорах. "Сбербанк имеет юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии до совершения сделки", – цитирует агентство пресс-службу.
 
В марте 2017 года Украина ввела санкции в отношении российских банков. Под их действие попал и Сбербанк.  В Кремле пообещали защитить интересы отечественных финансовых организаций, а Песков выразил озабоченность санкциями.
 

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