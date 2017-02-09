В Калининграде предложили с 1 апреля ограничить число получателей субсидий на решение "проблемы-2016"
Правительство Калининградской области подготовило проект постановления о внесении изменений в документе, регулирующем требования к компаниям и физическим лицам — производителям товаров и услуг, получающим субсидии в рамках решения "проблему-2016". Документ опубликован
на официальном портале проектов нормативных актов.
В документе предложено выплачивать субсидии только тем калининградским компаниям, в уставном капитале которых доля участия иностранных фирм составляет менее 50%. "О прекращении выплаты субсидий получатели субсидии уведомляются уполномоченным органом в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидии", — написано в проекте.
"Выплата субсидий прекращается в случае отсутствия бюджетных ассигнований либо использования в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего порядка", — написано в проекте. В документе указано, что при отсутствии в бюджете средств на выплаты, субсидии, не выплаченные в предыдущем финансовом году, не предоставляются. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 апреля 2017 года.
1 апреля 2016 года были отменены
таможенные льготы для бизнесменов Калининградской области. Предпринимателям и производителям стали выплачивать
компенсации. Мера направлена на поддержку юридических лиц и резидентов ОЭЗ. Средства выделяют на создание и содержание рабочих мест, улучшение социально-экономических условий в Калининградской области.
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