В Калининградстате рассказали, насколько подорожали продукты по итогам 2016 года

В Калининградской области по итогам 2016 года все товары и услуги подорожали на 3,4%. Такие данные приводит Калининградстат.



При этом больше всего увеличились цены на продукты, за исключением алкоголя, — на 1,5% по сравнению с данными ноября и на 3,6% по сравнению с декабрём 2015 года.



Цены на товары возросли на 4,4%, а услуги — на 5,7%. Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 5,6%.



За минувший год продовольствие подорожало в регионе на 3,4%.