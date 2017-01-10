В Росстате назвали продукты, которые сильнее всего подорожали в 2016 году

По итогам 2016 года сильнее всего подорожали молочные продукты. Так, по данным Росстата, цена на сливочное масло за год выросла более чем на 20,5%. Остальные молочные продукты подорожали в среднем только на 9,5%.



Сильнее других в прошлом году также росли в цене рыба и морепродукты — они подорожали в среднем на 8,6%. Крупы и алкогольные напитки прибавили в цене по 6,4%, а хлеб и хлебобулочные изделия — 5,9%. Макаронные изделия за год подорожали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.



Однако не все продукты дорожали.



Например, сахар за год подешевел на 6%, яйца — на 0,7%. А вот цены на овощи и фрукты вообще упали на 6,8% за год (даже несмотря на сезонный рост в декабре).



Средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла лишь на 3,5%, составив чуть более 3,7 тысячи рублей.



Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали в 2016 году табачные изделия, прибавившие в цене сразу 17,8%. Кроме того, на 9,2% дорожала обувь, на 7,6% — ткани.



Напомним, ранее Напомним, ранее сообщалос ь, что в Калининградской области самые низкие в СЗФО закупочные цены на молоко.