"Российская газета": в Калининградской области самые низкие в СЗФО закупочные цены на молоко

Практически во всех регионах северо-запада России в 2016 году значительно росло производство молока. Однако, по данным Росстата, продукт не дешевеет, а даже прибавляет в цене, пишет "Российская газета".
Калининградская область стала регионом с минимальным уровнем закупочных цен на молоко в августе и сохранила второе место по этому показателю в октябре.
Сообщается, что в первой половине 2016 года в нашем регионе произведено свыше 500 тысяч тонн молока, во второй — 407 тысяч.
Журналисты предположили, что фермеры "поступились своей прибылью за счёт жёсткого диктата цен переработчиками".
"Нет, это не так. В летне-пастбищный период при цене закупки молока 16 рублей за килограмм я, как и многие мои коллеги, заработал большие деньги, — признался калининградской фермер Степан Казаченко. — Сдавал по 700—800 литров молока в день. А с сентября ежедневно отправляю на переработку пятьсот литров, завод платит мне по 24 рубля за килограмм. Эта цена превзошла мои ожидания и не может не радовать. Но всё же нынешняя выручка не окупает текущих затрат, которые зимой многократно возрастают: на комбикорма, топливо, расходные материалы. В лучшем случае по результатам зимне-стойлового периода выйдем на ноль".
По мнению Степана Казаченко, только если стабильные закупочные цены будут гарантированы, сельхозпроизводители смогут думать о развитии своих хозяйств.
"Со своим постоянным партнёром — молочным заводом — мы работаем по такой схеме: поставляем ежедневно по 3 тонны сырья на переработку в течение всего года по фиксированной цене. В текущем году — по 20 рублей за килограмм, — говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Валентина фон Дер Деккен. — Закупочные цены дают нам жить, хотя получаемых доходов недостаточно для развития. Скажем так, наше производство рентабельно, но уровень рентабельности невысок".
Стабилизации молочного рынка и цен на нём, по мнению председателя Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрея Романова, мешает и долгая окупаемость проектов, реализуемых в молочной отрасли.
Напомним, ранее региональный Минсельхоз сообщал
, что в Калининградской области средний надой на корову более чем на 18% превышает среднероссийский.
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