В Гусеве прокуратура уличила ЖЭУ в нецелевом использовании средств
Гусевская городская прокуратура уличила ООО "ЖЭУ-2" в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Нарушение было допущено в отношении многоквартирного жилого дома №4 по ул. Северная в Гусеве. Дом ещё в 2014 году включили в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.
В целях софинансирования работ из областного бюджета управляющей компании выделили субсидию. Однако прокуратура выяснила, что часть бюджетных средств (около 240 тысяч рублей), которые должны были заплатить подрядчику, в 2015 году ушли со специального банковского счёта на собственный счёт ЖЭУ-2.
Гусевский городской прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Организацию оштрафовали на 12 тысяч рублей.
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