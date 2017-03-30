В Гусеве прокуратура уличила ЖЭУ в нецелевом использовании средств

Гусевская городская прокуратура уличила ООО "ЖЭУ-2" в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Нарушение было допущено в отношении многоквартирного жилого дома №4 по ул. Северная в Гусеве. Дом ещё в 2014 году включили в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.



В целях софинансирования работ из областного бюджета управляющей компании выделили субсидию. Однако прокуратура выяснила, что часть бюджетных средств (около 240 тысяч рублей), которые должны были заплатить подрядчику, в 2015 году ушли со специального банковского счёта на собственный счёт ЖЭУ-2.



Гусевский городской прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Организацию оштрафовали на 12 тысяч рублей.