Долги Неманского района за свет превысили 30 млн рублей

Долги Неманского района перед "Янтарьэнергосбытом" превысили 30 млн рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.



За последний год сумма долга района за свет увеличилась на 11,7 млн рублей. Не платят за электроэнергию больницы, школы, детские сады, местные Водоканал и Теплосеть. В список неплательщиков попала и единственная в Немане управляющая компания. Её задолженность за год выросла с почти 3 млн рублей до 7,6 млн рублей.



Все должники относятся к категории "неотключаемых". "Янтарьэнергосбыт" обратился в прокуратуру с просьбой принять в отношении муниципальных предприятий меры для того, чтобы они оплатили задолженность.