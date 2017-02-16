Долги Неманского района за свет превысили 30 млн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Долги Неманского района перед "Янтарьэнергосбытом" превысили 30 млн рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.
За последний год сумма долга района за свет увеличилась на 11,7 млн рублей. Не платят за электроэнергию больницы, школы, детские сады, местные Водоканал и Теплосеть. В список неплательщиков попала и единственная в Немане управляющая компания. Её задолженность за год выросла с почти 3 млн рублей до 7,6 млн рублей.
Все должники относятся к категории "неотключаемых". "Янтарьэнергосбыт" обратился в прокуратуру с просьбой принять в отношении муниципальных предприятий меры для того, чтобы они оплатили задолженность.
Ранее сообщалось
, что 20 жителей Калининградской области задолжали за свет почти 900 тыс. рублей. Деньги будут высчитывать с банковских карт неплательщиков.
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