20 жителей Калининградской области задолжали за свет в общей сложности почти 900 тыс. рублей

Почти 20 жителей Калининградской области накопили в общей сложности около 900 тыс. рублей долгов за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнергосбыта".



Должники проживают в Светлогорске, Гурьевске и Светлом. Деньги в феврале планируется списать с банковских карт жителей региона, которые систематически не платят за свет. К списанию долгов со счетов банковских карт прибегают, когда не помогают другие меры: выставление пеней, уведомления, отключения света.



В "Янтарьэнергосбыте" рассказали, что четверо светловчан задолжали 77 тыс. рублей. Деньги спишут с их банковских карт. Ещё у четверых долги вычтут из пенсий. По закону в счёт долга могут взыскать до 50% суммы, находящейся на банковской карте.