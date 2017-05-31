ДТП и прорыв трубы: Калининград встал в пробках (видео)

В среду, 31 мая, сразу на нескольких улицах Калининграда оказалось затруднено движение. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

На Московском проспекте из-за нескольких ДТП пробка растянулась на три километра. Транспорт движется со скоростью от 5 до 7 км/ч. Такая же ситуация на проспекте Калинина от пересечения с Ленинским проспектом до ул. Октябрьской. Здесь скорость потока не превышает 3 км/ч.

Полукилометровая пробка образовалась на ул. Шевченко и ул. Фрунзе. Движение затруднено от пересечения с ул. Литовский вал до Ленинского проспекта. Там транспорт движется со скоростью 3 км/ч.

На ул. Ялтинской автомобили едут со скоростью 7 км/ч. Там из-за аварии произошла утечка воды , затопившей проезжую часть.

Фото: читатель Клопс.Ru