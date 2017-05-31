+17 °C
днем
+12 °C
ночью
31 мая 2017 г. 22:20
98 562 пользователей
за 24 часа на сайте
56.73 +0.19
Курс ММВБ на 31 мая 2017, 22:00
63.73 +0.37
Курс ММВБ на 31 мая 2017, 22:00
15.05 +0.1
Курс ЦБ на 31 мая 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Авто

ДТП и прорыв трубы: Калининград встал в пробках (видео)

19:11
  5037 0
Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"
В среду, 31 мая, сразу на нескольких улицах Калининграда оказалось затруднено движение. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
 
На Московском проспекте из-за нескольких ДТП пробка растянулась на три километра. Транспорт движется со скоростью от 5 до 7 км/ч. Такая же ситуация на проспекте Калинина от пересечения с Ленинским проспектом до ул. Октябрьской. Здесь скорость потока не превышает 3 км/ч.
 
 
Полукилометровая пробка образовалась на ул. Шевченко и ул. Фрунзе. Движение затруднено от пересечения с ул. Литовский вал до Ленинского проспекта. Там транспорт движется со скоростью 3 км/ч.
 
 
На ул. Ялтинской автомобили едут со скоростью 7 км/ч. Там из-за аварии произошла утечка воды, затопившей проезжую часть.
 
Фото: читатель Клопс.Ru
 
Пробки на крупных магистралях города образовались вечером в среду, 31 мая. Сильнее всего движение было затруднено на Московском проспекте и ул. Фрунзе. Ранее ветер повалил в Калининграде 14 деревьев. Некоторые ветки упали на контактные сети и линии электропередач, одно дерево повредило автомобиль.
 
Фото: Андрей Кочулин

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининграде ветер повалил 14 деревьев (фото, дополняется)
16:35
  18949 2
В Калининграде ветер повалил 14 деревьев (фото, дополняется)
ДТП и прорыв трубы: Калининград встал в пробках (видео)
Фото горячей новости
19:11
  4940 0
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России
Фото горячей новости
16:43
  8949 0
Синоптики рассказали, ждать ли калининградцам штормового предупреждения
Фото горячей новости
15:02
  16438 0
Выгода очевидна: Калининградский торгово-строительный холдинг запустил "Антиипотеку"
Фото горячей новости
14:11
  25746

Лента новостей

Картинка
Заведующую детсада, где произошла вспышка сальмонеллеза, уволили
21:37
  636 0
Картинка
В Минобороны назвали причину крушения Ту-154 над Чёрным морем
21:18
  2565 0
Картинка
В Храброво начинается тестовая эксплуатация нового пассажирского терминала
20:45
  1013 0
Картинка
"Водоканал": ул. Ялтинскую затопило из-за проблем с ливневой канализацией
20:21
  1129 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  3151 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5083 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo