В Калининграде ветер повалил 14 деревьев (фото, дополняется)

К 15 часам в среду, 31 мая, ветер повалил в Калининграде 14 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
Деревья рухнули на ул. Банковской, 37, Лескова, 48, Летней, 5, на Московском проспекте у гостиницы "Ибис" и у дома №84, ул. Кропоткина — Яналова, Нарвской, 37-а, Гагарина, 109, Ленинском проспекте, 1, ул. Бородинской, 8, Емельянова, 156, на Балтийском шоссе, ул. Черняховского, 52, Баранова, 34. На этих улицах работают аварийные бригады МКП "Калининград-ГорТранс", "Горсвета" и МКУ "Калининградская служба заказчика".
Ветки упали на контактные сети и линии электропередач, в том числе на пр. Мира, 48, и Гагарина, 16д.
Обновлено на 16.25
Как сообщили Клопс.Ru читатели, на ул. Закавказской, 16-а, дерево упало на автомобиль BMW.
Обновлено на 16.48
На парковке у Верхнего озера дерево повисло на проводе прямо над машинами. Фото: Юлия Гулевская
В мэрии напомнили: если вы стали очевидцем падения деревьев и рекламных конструкций, обрывов линий электропередач, сообщайте об этом в ЕДДС по телефону 596-400.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.