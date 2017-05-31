В Калининграде ветер повалил 14 деревьев (фото, дополняется)

К 15 часам в среду, 31 мая, ветер повалил в Калининграде 14 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Деревья рухнули на ул. Банковской, 37, Лескова, 48, Летней, 5, на Московском проспекте у гостиницы "Ибис" и у дома №84, ул. Кропоткина — Яналова, Нарвской, 37-а, Гагарина, 109, Ленинском проспекте, 1, ул. Бородинской, 8, Емельянова, 156, на Балтийском шоссе, ул. Черняховского, 52, Баранова, 34. На этих улицах работают аварийные бригады МКП "Калининград-ГорТранс", "Горсвета" и МКУ "Калининградская служба заказчика".

Ветки упали на контактные сети и линии электропередач, в том числе на пр. Мира, 48, и Гагарина, 16д.

Обновлено на 16.25

Как сообщили Клопс.Ru читатели, на ул. Закавказской, 16-а, дерево упало на автомобиль BMW.

Обновлено на 16.48

На парковке у Верхнего озера дерево повисло на проводе прямо над машинами. Фото: Юлия Гулевская

В мэрии напомнили: если вы стали очевидцем падения деревьев и рекламных конструкций, обрывов линий электропередач, сообщайте об этом в ЕДДС по телефону 596-400.