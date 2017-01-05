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Калининградские водители предупреждают о гололёде и упавших деревьях на дорогах

10:25
  2039 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Водители Калининградской области предупреждают о сильной гололедице на дорогах и случаях падения деревьев. Об этом они сообщают в социальных сетях.
 
Калининградка Светлана Логинова написала: "Водители, будьте предельно осторожны, на дорогах полный ужас! Не посыпаны даже Невского, Тельмана, Островского, Горького. Только на кольце - три горсти, берегите себя и других!".
 
Один из водителей также отмечает: "Посёлок Полевое, на выезд к "Берлинке". На середине дороги лежит дерево. Будьте аккуратнее, не гоните. Дорога – просто лёд. И никому дела нет до дерева, все службы отдыхают".
 
В среду вечером сообщалось о столкновении четырёх автомобилей на Московском проспекте в районе школы милиции. По словам очевидцев, дорога обледенела, и вождение со скоростью выше 20 км/час было опасным.
 

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2 комментария Правила комментирования

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otamovau
otamovau #
11:47
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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npruss
npruss #
12:58
Зима настала, как всегда, неожиданно....
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