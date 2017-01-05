Калининградские водители предупреждают о гололёде и упавших деревьях на дорогах
Водители Калининградской области предупреждают о сильной гололедице на дорогах и случаях падения деревьев. Об этом они сообщают в социальных сетях.
Калининградка Светлана Логинова написала: "Водители, будьте предельно осторожны, на дорогах полный ужас! Не посыпаны даже Невского, Тельмана, Островского, Горького. Только на кольце - три горсти, берегите себя и других!".
Один из водителей также отмечает: "Посёлок Полевое, на выезд к "Берлинке". На середине дороги лежит дерево. Будьте аккуратнее, не гоните. Дорога – просто лёд. И никому дела нет до дерева, все службы отдыхают".
В среду вечером сообщалось
о столкновении четырёх автомобилей на Московском проспекте в районе школы милиции. По словам очевидцев, дорога обледенела, и вождение со скоростью выше 20 км/час было опасным.
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